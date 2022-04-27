Tip 2 diyabet, kolon kanseri, yüksek tansiyon, alerji ve iltihaplı hastalıklar için şifa! Günde sadece bir tutam yeterli, K, A ve C vitamini...

KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR

Maydanoz, kalp sağlığını iyileştirebilecek besin açısından oldukça yoğun bir bitkidir. Örneğin; günlük ihtiyacın %11'ini sağlayan ½ fincan ile iyi bir B vitamini folatı kaynağıdır.Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi tarihiKadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi tarihiYılda sadece 15-20 gün tüketilebiliyor! Tuzla tükettiğinizde öyle bir faydası var ki...Yılda sadece 15-20 gün tüketilebiliyor! Tuzla tükettiğinizde öyle bir faydası var ki...Uzmanlar açıkladı! Kanser vücutta oluşmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor! Uzmanlar açıkladı! Kanser vücutta oluşmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor!Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyorTek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyorBilimsel araştırmalar ispatladı! İftarda tek bir kase şifa kaynağıBilimsel araştırmalar ispatladı! İftarda tek bir kase şifa kaynağıHızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...