Tip 2 diyabet, kolon kanseri, yüksek tansiyon, alerji ve iltihaplı hastalıklar için şifa! Günde sadece bir tutam yeterli, K, A ve C vitamini...
Günde sadece bir tutam tüketen sağlığına sağlık katıyor. Tam bir şifa deposu. Kolon kanseri, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere birçok yaşamı tehdit eden hastalık üzerinde azaltıcı etkisi var. Kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için oldukça önemli olan K vitamini, başta olmak üzere birçok vitamin açısından zengin. Aynı zamanda harika bir A ve C vitamini kaynağı. Maydanoz, Akdeniz'e özgü çiçekli bir bitki olan maydanoz sağlıklı beslenme için önemli besin maddelerinden biri. Binlerce yıl boyunca maydanoz, yüksek tansiyon, alerji ve iltihaplı hastalıklar gibi durumları tedavi etmek için kullanıldı. Günümüzde de mutfaklarda en çok kullanılan bu besinin faydaları yeterince bilinmiyor.
Günümüzde hem taze hem de kurutulmuş olarak maydanoz, birçok tarife büyük bir uyum sağlar. Hastalıklarla savaşan en güçlü bitkilerden biri olarak bilinen maydanoz, büyük bir besin değerine sahiptir ve güçlü bir sağlık potansiyeli sunar. İşte o faydalar…
ÖNEMLİ BESİN DEĞERİNE SAHİPTİR
½ su bardağı (30 gram) taze, doğranmış maydanozda;
Kalori: 11 kalori
Karbonhidrat: 2 gram
Protein: 1 gram
Yağ: 1 gramdan az
Lif: 1 gram
A Vitamini: Referans Günlük Alımın (RDI) %108'i
C Vitamini: RDI'nin %53'ü
K Vitamini: RDI'nin %547'si
Folat: RDI'nin %11'i
Potasyum: RDI'nin %4'ü
Bitki, kan pıhtılaşması ve kemik sağlığı için oldukça önemli olan K vitamini, başta olmak üzere birçok vitamin açısından zengindir. Maydanoz, aynı zamanda harika bir A ve C vitamini kaynağıdır. Yüksek antioksidan özelliklere sahip olması bitkiyi daha önemli hale getirir.
Ayrıca oldukça düşük kalorisinin yanı sıra lezzetli olması, birçok tarif için en iyi seçeneklerden biri haline getirir.
ANTİOKSİDANLAR AÇISINDAN ZENGİN
Maydanoz, sağlığınıza fayda sağlayabilecek birçok güçlü antioksidan içerir. Antioksidanlar, serbest radikaller olarak adlandırılan moleküllerin hücresel hasarını önleyen bileşiklerdir.
Vücut, optimal sağlığı korumak için sağlıklı bir antioksidan ve serbest radikal dengesine ihtiyaç duyar.
Maydanozdaki ana antioksidanlar;
Flavonoidler;
Karotenoidler;
C vitamini;
Maydanoz, özellikle flavonoidler olarak bilinen bir antioksidan sınıfı açısından zengindir. İki ana flavonoid olan mirisetin ve apigenin adlı bileşiğe sahiptir.
Araştırmalar, flavonoidler açısından zengin diyetlerin kolon kanseri, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı dahil olmak üzere birçok yaşamı tehdit eden hastalığı azaltabildiğini gösteriyor.
Ayrıca beta karoten ve lutein, karotenoidler olarak bilinen iki farklı antioksidandır. Birçok araştırma, daha yüksek karotenoid alımını, akciğer kanseri de dahil olmak üzere bazı hastalıkların riskinin azalmasıyla ilişkilendirmektedir.
C vitamini ayrıca güçlü antioksidan etkilere sahiptir ve bağışıklık sistemini desteklemede ve kronik hastalıklara karşı korumada oldukça önemli bir rol oynar.
İlginç olarak, kurutulmuş maydanoz, taze olanlara göre antioksidanlarda daha yüksektir. Bir çalışma, kurutulmuş maydanozun 17 kat daha fazla antioksidan içeriğe sahip olduğunu tespit etti.
KEMİK SAĞLIĞINI DESTEKLER
Kemiklerin sağlıklı ve güçlü kalması için değişen miktarlarda belirli vitamin ve minerallere ihtiyacı vardır.
Maydanoz, kemik sağlığı için gerekli bir besin olan K vitamini yönünden oldukça zengindir. ½ fincan (30 gram) maydanoz, günlük alınması gereken miktarın tam %547'sini sağlar.
K vitamini, osteoblast adı verilen kemik yapıcı hücreleri destekleyerek daha güçlü kemikler oluşturmaya yardımcı olur.
Bu vitamin aynı zamanda kemik mineral yoğunluğunu artıran bazı proteinlerini de aktive eder.
Kemik yoğunluğu önemlidir, çünkü daha düşük bir kemik mineral yoğunluğu, özellikle yaşlı erişkinlerde kırık riskinin artmasıyla ilişkilidir.
Bazı araştırmalar, K vitamini yüksek gıdaları tüketmenin kırık riskini azaltabileceğini ortaya koyuyor. Çalışmalardan biri, daha yüksek K vitamini alımının %22 daha düşük kırık riski ile ilişkili olabileceğini tespit etti.
K vitamininin tipik tüketimi, kemik mineral yoğunluğunu iyileştirmek ve kırık riskini azaltmak için gereken seviyelerin altında olabilir. Bu nedenle maydanoz gibi yiyeceklerin düzenli tüketimi, kemik sağlığına fayda sağlayabilir.
KANSERLE SAVAŞIR
Maydanoz, antikanser etkileri olabilecek bitki bileşikleri yönünden zengindir.
Oksidatif stres (antioksidan ve serbest radikal seviyelerinde bir dengesizlik ile karakterize bir durum), kanser de dahil olmak üzere bazı kronik hastalıkların gelişimi ile ilişkilidir.
Maydanoz, vücudunuzdaki oksidatif stresi azaltan ve belirli kanser riskini azaltabilen flavonoid antioksidanlar ve C vitamini açısından oldukça zengindir.
Örneğin; düzenli flavonoid alımı, kolon kanseri riskini %30'a kadar azaltabilir.
Ayrıca, maydanozdaki mirisetin ve apigenin gibi belirli flavonoidlerin alt grupları, test tüpü ve hayvan çalışmalarında antikanser bir aktivite gösterdiğini ortaya çıkarılmıştır.
C vitamini açısından zengin beslenmek de kanser riskini azaltabilir. ½ fincan (30 gram) maydanoz, günlük alınması gereken miktarın %53'ünü sağlar.
Yapılan çalışmalardan biri, C vitaminini günde 100 mg artırmanın genel kanser riskini %7 oranında azalttığını tespit etti. Ayrıca diyetle alınan C vitamininin günde 150 mg artırılması prostat kanseri riskini ise %21'e kadar azalttığı tespit edildi.
GÖZLERİNİZİ KORUR
Lutein, beta-karoten ve zeaksantin, maydanozda gözlerinizi korumaya ve sağlıklı görüşü geliştirmeye yardımcı olan üç karotenoiddir.
Karotenoidler, güçlü antioksidan aktiviteye sahip bitkilerde bulunan pigmentlerdir.
Lutein ve zeaksantin, tedavi edilemez bir göz hastalığı ve dünya çapında önde gelen körlük nedeni olan yaşa bağlı makula dejenerasyonunu (AMD) önleyebilir.
Aslında, lutein ve zeaksantin açısından zengin yiyecekler yemek, geç AMD riskini %26'ya kadar azaltabilir.
Beta karoten göz sağlığını destekleyen bir diğer karotenoiddir. Bu içerik, vücudunuzda A vitaminine dönüştürülebilir.
Beta karotenin bu dönüşümü, maydanozun neden A vitamini açısından çok zengin olduğunu açıklar. ½ su bardağı (30 gram) taze doğranmış maydanoz, günlük değerin %108'ini sağlar.
A vitamini, göz sağlığı için hayati bir vitamindir. Gözün en dış tabakası olan korneanın yanı sıra gözünüzün önünü ve göz kapaklarınızın içini kaplayan ince zar olan konjonktivanın korunmasını sağlar.
KALP SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRİR
Maydanoz, kalp sağlığını iyileştirebilecek besin açısından oldukça yoğun bir bitkidir. Örneğin; günlük ihtiyacın %11'ini sağlayan ½ fincan ile iyi bir B vitamini folatı kaynağıdır.Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi tarihiKadir Gecesi ne zaman, hangi gün, ayın kaçında idrak edilecek? Diyanet takvimi ile 2022 Kadir Gecesi tarihiYılda sadece 15-20 gün tüketilebiliyor! Tuzla tükettiğinizde öyle bir faydası var ki...Yılda sadece 15-20 gün tüketilebiliyor! Tuzla tükettiğinizde öyle bir faydası var ki...Uzmanlar açıkladı! Kanser vücutta oluşmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor! Uzmanlar açıkladı! Kanser vücutta oluşmaya başladığı an bu belirtiyi veriyor!Tek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyorTek bir avucu yetiyor! Tüm damarları açarak kalbinizi yeniliyorBilimsel araştırmalar ispatladı! İftarda tek bir kase şifa kaynağıBilimsel araştırmalar ispatladı! İftarda tek bir kase şifa kaynağıHızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...Hızla kilo verdiriyor! Bir ayda vücuttaki fazla yağı eritiyor...
Beslenme sırasında folatın yeterli alımı, belirli popülasyonlarda kalp hastalığı riskini azaltabilir.
58.000'den fazla kişide yapılan büyük bir araştırma, en yüksek folat alımının kalp hastalığı riskinin %38 azalmasıyla ilişkili olduğunu tespit etti.
Düşük folat alımı ise kalp hastalığı riskini artırır. 1980 erkek üzerinde yapılan bir çalışma, bu besini en az tüketenlerde kalp hastalığı riskinde %55 artış gözlemledi.
Uzmanlar, folatın amino asit homosistein düzeylerini düşürerek kalp sağlığına fayda sağladığını belirtiyor. Bazı çalışmalarda yüksek homosistein seviyeleri, daha yüksek kalp hastalığı riski ile ilişkilendirilir.Homosistein, atardamaların yapısını ve işlevini değiştirerek kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bununla birlikte, bu amino asit ve kalp hastalığı arasındaki bağlantı tartışmalıdır.
ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLERE SAHİPTİR
Maydanoz özü olarak kullanıldığında antibakteriyel faydalar sunar.
Bir çalışmada, maydanoz özünün maya, küf ve S. Aureus olarak bilinen yaygın enfeksiyona neden olan bir bakteriye karşı önemli antibakteriyel aktivite gösterdiği bildirildi.
Maydanoz özü, ayrıca yiyeceklerde bakteri bakteri üremesini de önleyebilir. Bir diğer çalışma, her ikisinin de gıda zehirlenmesine neden olduğu bilinen Listeria ve Salmonella gibi potansiyel olarak zararlı bakterilerin büyümesini engellediğini tespit etti.
Maydanoz özütü, çalışmalarda antibakteriyel potansiyel gösterse de, bu faydalar insanlar üzerinde yeterince araştırılmamıştır.
TÜKETİLMESİ KOLAYDIR
Maydanoz, son derece kolay tüketilebilir besinlerden biridir. Kurutulmuş halini çeşitli tariflerde malzeme olarak kullanabilir, çorba, tencere yemekleri ve soslarda lezzet artırıcı hale getirebilirsiniz.
Taze maydanoz, ayrıca ev yapımı salata soslarına, marine soslara ve deniz ürünleri tariflerine eklenebilir. Bir diğer birkaç yöntem;
Taze yaprakları ev yapımı chimichurri sosuna karıştırın.
İnce kıyılmış yaprakları salata soslarınıza karıştırın.Bir somon tabağının üzerine taze veya kuru yapraklar serpin .
Sapları ince ince doğrayın ve ekstra gevreklik için patates salatasına ekleyin.
Kurutulmuş yaprakları ev yapımı bir domates sosunda pişirin.
Bu bitki aynı zamanda nefes tazeleyici olarak da kullanılabilir. Bu nedenle yemek pişirirken nefesinizi tazelemek için maydanoz kullanabilirsiniz.
Taze maydanozun ömrünü uzatmak için demeti nemli bir kağıt havluya sarın ve kapalı bir kapta buzdolabında saklayın.