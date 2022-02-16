Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte oruç tutacak olanlar, oruç ile ilgili detayları araştırıyor. Tüm ibadetlerde olduğu gibi oruçta da önemli olan niyettir. Peki, oruç tutmadan önce yapılması gerekenler neler? Oruçtan önce abdest, niyet ve okunacak dualar nelerdir? İşte, oruç ile ilgili bilmeniz detaylar…

Ne orucu tutulursa tutulsun, niyet edilmesi gerekmektedir. Niyet etmeden orucun bütün şartlarının kabul edilmesi, orucun kabul olması için yeterli sayılmamaktadır. Niyetin sadece dil ile değil, kalp ile yapılması ve hatta dille olmasa bile mutlaka kalp ile niyet edilmesi gerekmektedir. Özellikle Ramazan'da, her oruç için ayrı ayrı niyet edilmelidir. İslam alimlerinin görüşü, oruç için niyet edilmemesi durumunda tutulan orucun caiz olacağı yönündedir.

ORUÇ TUTMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER NELER?

İbadetlerde niyet son derece önemli olup oruca kalben niyet edilmelidir. Sahura kalkmak da fiili bir niyet olarak kabul görmektedir. Niyet ederken ''Niyet ettim Allah rızası için bugünkü Ramazan orucunu tutmaya'' denilmelidir. Ramazan ayı içerisinde başka bir oruç tutmak mümkün olmayıp sadece Ramazan orucu için niyet edilebilmektedir.

Akşam namazının girmesi ile birlikte oruç niyetinin vakti başlamaktadır. Ramazan'da amaç sadece yemek yememek değil, kalbi de temiz tutmaktır. İnsanlar hareketlerinde daha dikkatli olmalı ve çevrelerine karşı daha anlayışlı davranmalıdır. Farz olan ibadetlerini yerine getirmeli ve bedenini temiz tutmalıdır. Ramazan ayı gelmeden önce oruç tutmaya niyet etmek de iyi bir Müslüman olmak için önemlidir.

ORUÇTAN ÖNCE ABDEST NİYET VE OKUNACAK DUALAR NEDİR?

Oruç tutmaya niyet eden kişilerin aklına takılan sorulardan biri de saat kaçta niyet edilmeli sorusudur. Akşam namazından kuşluk vaktine kadar niyet edilmesi gerekmektedir. Yatmadan önce edilen niyet de oruç tutmak için geçerli sayılmaktadır. Birçok İslam düşünürü, sahura kalkmanın oruç tutmak için yeterli bir niyet olduğu düşüncesindedir.

Oruç tutmak, İslam'ın 5 şartından biri sayılmakta olup akli dengesi yerinde olan ve ergenliğe girmiş olan her Müslüman, Ramazan ayında oruç tutmalıdır. Birçok oruç duası olmakla birlikte oruçtan önce dua edilmesi, İslamiyet'e göre zorunlu değildir. Yerine getirdiği oruç ibadetinin faziletlerinden daha fazla faydalanmak isteyen Müslümanlar, dua etmektedir.

ORUÇTAN ÖNCE ABDEST ALINMALI MI?

Oruç tutacak olan birinin cünup durması caiz olmadığından, mutlaka gusül abdestinin alınmış olması gerekmektedir. Cünup olan birinin nasıl namaz kılması mümkün değilse, oruç tutması da mümkün değildir. Oruç son derece önemli bir ibadet olup bedeni temiz tutmalı ve oruç için gereken şartlar yerine getirilmelidir.

Her oruç günü niyet etmeden önce abdest alınmasına gerek olmamakla birlikte kişinin gusül abdesti olması yeterlidir. Namaz abdesti ile gusül abdesti karıştırılmamalı ve ikisinin ayrımı iyi bir şekilde yapılmalıdır. İmkanlar kısıtlı olduğundan gusül abdesti alamamış biri, oruca niyet edebilmekte ama en kısa zamanda namaz vaktini geçirmeden gusül abdestini almalıdır.

ORUÇTAN ÖNCE DUA OKUMAK GEREKİYOR MU?

Oruca niyet etmeden önce kişi, dilediği gibi dua edebilir. Oruçtan önce dua etmek tamamen kişinin inisiyatifinde olup İslamiyet'te bu durumla ilgili bir zorunluluk yoktur. İslam alimlerine göre oruçtan önce edilen dua reddolunmamakta ve Müslümanlar mutlaka dua etmelidir. Ramazan ayı tövbelerin kabul edildiği bir aydır ve bir Müslüman bundan yararlanmalıdır.

Ramazan ayının her anını dolu dolu geçirmek isteyenler, oruçtan önce dua etmektedir. Ramazan ayının bereketinden ve rahmetlerinden istifa etmek isteyen Müslümanlar, dilek dualarında bulunmaktadır. Orucunun sakatlanmamasına özen gösteren biri, oruçtan önce dua okumanın gerekip gerekmediğini sorgulamaktadır. Oruçtan önce dua etmek farz olmamakla birlikte sünnettir. Peygamber Efendimiz de oruçtan önce dua etmiştir.