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    RamazanKadir Gecesi camiler açık mı? Hangi camiler sabaha kadar açık? Kadir Gecesi hangi camilerde sabaha kadar ibadet yapılabilecek?
    HaberlerRamazan Haberleri Kadir Gecesi camiler açık mı? Hangi camiler sabaha kadar açık? Kadir Gecesi hangi camilerde sabaha kadar ibadet yapılabilecek?
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    Kadir Gecesi camiler açık mı? Hangi camiler sabaha kadar açık? Kadir Gecesi hangi camilerde sabaha kadar ibadet yapılabilecek?

    Kadir Gecesi'ni tam olarak idrak edebilmek adına Ramazan ayının son 10 günü müslümanlar için büyük bir nimet olarak görülen "itikaf" ibadeti yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere pek çok ilde camide itikafa girilebilecek. Yurt genelinde itikaf için hazırlanan camilerin listesi yayınlandı. Özellik 27 Nisan gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi’nde sabaha kadar açık olacak camilerin listesi belli oldu. Peki, Kadir Gecesi camiler açık mı? Hangi camiler sabaha kadar açık? Kadir Gecesi hangi camiler açık olacak? İşte Kadir Gecesi açık olacak camiler…

    26.04.2022 - 22:34 |
    Kadir Gecesi camiler açık mı? Hangi camiler sabaha kadar açık? Kadir Gecesi hangi camilerde sabaha kadar ibadet yapılabilecek?

    Kur’an-ı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı” olarak buyurulan Kadir Gecesi 27 Nisan’da idrak edilecek. Ramazan’ın son 10 günü içerisinde yer alan Kadir Gecesi, yapılacak ibadetler önem taşıyor. Ramazan ayının manevi iklimini en iyi şekilde değerlendirmek için Kadir Gecesi’nin ayrı bir önemi bulunuyor. Sabaha kadar yapılacak ibadetler ve ramazan ayının en önemli sünnetlerinden olan itikaf ibadeti yapılacak. Kadir Gecesi için camilerde programlar düzenlenirken, Kadir Gecesi ve itikaf için de bazı camilerde sabaha kadar ibadet gerçekleştirilecek. Peki, Kadir Gecesi camiler açık mı? Hangi camiler sabaha kadar açık? Kadir Gecesi hangi camiler açık olacak? İşte Kadir Gecesi açık olacak camiler…

    KADİR GECESİ CAMİLER AÇIK MI?

    Ramazanın son 10 gününe girilmesiyle birlikte itikâf 21 Nisan’da başlamıştı. Kadir Gecesi’nde itikaf yapılan camilerde ibadetler sabaha kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bu kapsamda il ve ilçelerde itikâfa girilecek ibadethaneleri duyurdu. Kadir Gecesi açık olacak camilerin listesini bulunduğunuz ilin müftülüğünün internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

    İSTANBUL’DA KADİR GECESİ SABAHA KADAR AÇIK OLACAK CAMİLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

    ANKARA’DA KADİR GECESİ AÇIK OLACAK CAMİLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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