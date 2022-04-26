Kur’an-ı Kerim’de ‘Bin aydan daha hayırlı” olarak buyurulan Kadir Gecesi 27 Nisan’da idrak edilecek. Ramazan’ın son 10 günü içerisinde yer alan Kadir Gecesi, yapılacak ibadetler önem taşıyor. Ramazan ayının manevi iklimini en iyi şekilde değerlendirmek için Kadir Gecesi’nin ayrı bir önemi bulunuyor. Sabaha kadar yapılacak ibadetler ve ramazan ayının en önemli sünnetlerinden olan itikaf ibadeti yapılacak. Kadir Gecesi için camilerde programlar düzenlenirken, Kadir Gecesi ve itikaf için de bazı camilerde sabaha kadar ibadet gerçekleştirilecek. Peki, Kadir Gecesi camiler açık mı? Hangi camiler sabaha kadar açık? Kadir Gecesi hangi camiler açık olacak? İşte Kadir Gecesi açık olacak camiler…

KADİR GECESİ CAMİLER AÇIK MI?

Ramazanın son 10 gününe girilmesiyle birlikte itikâf 21 Nisan’da başlamıştı. Kadir Gecesi’nde itikaf yapılan camilerde ibadetler sabaha kadar devam edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı bu kapsamda il ve ilçelerde itikâfa girilecek ibadethaneleri duyurdu. Kadir Gecesi açık olacak camilerin listesini bulunduğunuz ilin müftülüğünün internet sayfasından öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL’DA KADİR GECESİ SABAHA KADAR AÇIK OLACAK CAMİLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

ANKARA’DA KADİR GECESİ AÇIK OLACAK CAMİLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN