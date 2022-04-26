Ramazan ayının sonuna yaklaşılırken, ayın en önemli gecelerinden, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi 27 Nisan’da idrak edilecek. Kadir Gecesi’nin hikmeti ve faziletinin önemi Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olmasından kaynaklanır. Ancak Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğu bilinmiyor. Din alimleri, Kadir Gecesi ile ilgili işaretleri ayetler ve hadilerde aranmıştır. Kadir Gecesi, ramazanın son on gecesinde, son on gününün tekli gecelerinde, son yedi gecesinde veya 27. gecelerinde aranması gerektiği ifade edilmiştir. Kadir Gecesi’nin hikmeti ve ne zaman olduğu ile ilgili sık sık ayetler ve hadisler araştırlıyor. Peki, Kadir Gecesi ile İlgili Ayetler hangileri? Peygamber Efendimiz (S.A.V) Kadir Gecesi Hadisleri neler? İşte detaylar…

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

“Kadir Gecesi’ni, fazilet ve kudsiyetine inanarak ve sevabını yalnız Allah’tan bekleyerek ibâdet ve tâatle geçiren kimsenin -kul hakkı hâriç- geçmiş günâhları bağışlanır.” (Müslim, Müsâfirîn, 175)

Ayşe (r.a.), Peygamber Efendimiz’e: “–Ey Allah’ın Resûlü! Kadir Gecesi’nin hangi gece olduğunu bilecek olursam, o gece nasıl dua edeyim?” diye sormuş, Efendimiz de: “Allah’ım! Sen çok affedicisin, affetmeyi seversin. Beni bağışla!" diye dua et!” buyurmuştur. (Tirmizî, Deavât, 84)

“Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son on günü içinde arayınız!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 3)

“Kadir Gecesi ile ilgili rüyalarınızın, Ramazan’ın son yedi gecesi üzerinde toplandığını görüyorum. O halde Kadir Gecesi’ni arayan onu Ramazan’ın son yedi gecesinde arasın!” (Buhârî, Leyletü’l-kadr 2,)

Hazret-i Ayşe şöyle buyurdu: “Ramazan ayının son on günü girdiğinde Resûlullah geceleri ihyâ eder, ev halkını uyandırır, ciddiyetle ibadete soyunur ve eşleriyle ilişkiyi keserdi.” (Buhârî, Leyletül-kadr 5)

Hazret-i Ayşe’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah Ramazan’da diğer aylardan daha fazla (kulluk yapmaya) çalışırdı. Ramazan’ın son on gününde de Ramazan’ın öteki günlerinden daha fazla ibadet ederdi. (Müslim, İ’tikâf 8)

KADİR GECESİ İLE İLGİLİ AYETLER

"Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5)

"Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)