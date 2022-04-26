Ramazan Bayramı’na kısa süre kala, müslüman alemi Ramazan ayının son günlerinde Kadir Gecesi’ni idrak edecek. Bin aydan hayırlı gece olarak tanımlanan Kadir Gecesi’nde müslümanlar Ramazan’ın son on gününü kapsayan ve içinde barındığı tahmin edilen Kadir Gecesi’ni ibadet, dualar ve zikirlerile ihya edecek. Kadir Gecesi’nde nasıl ibadet edileceği kesin olarak belirtilmemiştir. Ancak, Hz. Peygamberimiz Kadir Gecesi’ni kapsayan Ramazan ayının son günlerinde ibadetle geçirmek için gayret etmiştir. Çevresindekiler için de örnek olacak ibadeleri yapmıştır. Kadir Gecesi’nde, kaza namazı kılmak; yoksa nafile namaz kılmak; tespih, tehlil ve zikirde bulunmak; işlenen günahlardan ötürü pişmanlık duyarak Allah’a tövbede bulunmak; bu geceye verilen kıymetin kaynağı olan Kur’an-ı Kerim’i okumak başlıca ibadetlerdendir. Peki, Kadir Gecesi tesbihi nasıl çekilir? Kadir Gecesi'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Kadir Gecesi tesbihler ve sayıları nelerdir? İşte detaylar…

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE SALAVATLARI

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”

100 La ilaheillallah

100 Elhamdülillah

100 Allahü Ekber

100 Sübhanallah

100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)

KADİR GECESİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER, ZİKİRLER

" Ya Gaffarez Zünub " teshibi çekilir. Bu zikiride 10 günden sonra günde 100 defa çekebilirsiniz. En az 100 olmak üzere daha fazla da çekebilirsiniz. Ya Gaffarez Zünub zikirinin anlamı "Ey günahları bağışlayan" dır.

RAMAZAN AYININ SON 10 GÜNÜNDE;

" Ya Atikkaribab " zikrini çekebilirsiniz. Ya atikarribab " Ey iyileri koruyan " anlamını taşımaktadır.

-Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

- La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

- Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

-Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..." zikirleri çekilebilir.