Diyabet, kalp ve kanser hastaları için oruç uyarısı! Kontrol altında değilse...

Dinimiz var olan bir hastalığın kötüleşmesine neden olabilecekse, hamilelerde veya emziren kadılarda ve ergenlik çağına girmemiş olan çocuklarda orucu zorunlu kılmıyor. Aynı zamanda zihni hastalık veya vücutsal engeli, ileri yaşı olan ve zorunlu olarak yorucu seyahatlere çıkan kişilerde bu gruba dâhil.

Tip 2 diyabeti mevcutsa ramazan ayı süresince yakın şeker değerleri takibi önemli. Çünkü bu hastalarda kan şekerinin ciddi anlamda düşmesi 7,5 kat daha artıyor. Kan şekerinin fazla yükselmesi durumunda, vücudun tehlikeli manada susuz kalması ve derin ven trombozu geçirme ihtimali de söz konusu olabilir. Tip 2 diyabeti olan kişilerde kan şekeri değerleri kontrol altında ve insülin kullanmıyorlar ise, şeker ilaçlarının dozajı ramazan süresi içerisinde yeniden (hekim tarafından) ayarlanarak oruç tutulmasında tıbbi açıdan bir engel yoktur. Tip 1 diyabeti olan hastalarda ise oruç tutmak genelde önerilmiyor.

Kalp problemi olan hastalarda örneğin kısa bir süre önce stent takılmış, kalp ameliyatı geçirmiş, kalp krizi geçirmiş olan kişilerde veya ciddi kalp yetmezliği bulguları mevcutsa ve hastanın tansiyon değerleri kontrol altında değilse, yine oruç tutmak tıbbi açıdan önerilmiyor.

Kanseri olan hastalarımızın tedavi süreci vücutsal ve zihinsel olarak çok stresli geçebilir. Dolayısıyla bu tür hastalıklarda orucun tutulması sağlık açısından öngörülmüyor.

Genel olarak oruç tutulmasında bir mâni görülmeyen hasta grupları ve aynı zamanda sağlıklı olan kişiler de ramazan ayında şunlara dikkat etmeli:

- İftar ve sahur arasında yüksek miktarda su tüketin.

- Kafeinli içecekleri tüketmeyin ya da kısıtlayın.

- Hazmı kolay olan doymamış yağlarla (örneğin zeytinyağı) yemekleri yapın.

- Şekerli gıdalar tüketmeyin.

- Tuz ve glisemik indeksi yüksek olan (beyaz ekmek, pirinç, makarna mantı gibi) gıdalar tüketmeyin.