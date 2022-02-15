Şaban ayında kaç gün oruç tutulur? Şaban ayı orucu ne zaman başlar?

Ramazan ayının habercisi olan üç aylar, 2 Şubat 2022 tarihinde başladı. Ramazan ayının da habercisi olarak bilinen üç ayların başlaması ile birlikte üç aylar orucu var mı, kaç gün tutulur, üç aylarda oruç tutulur mu gibi soruların da yanıtları sıkça merak ediliyor.

ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Özellikle de Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği zaman “Allah’ım! Recep ve Şaban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara göre daha çok nafile oruç tuttuğu, ama Ramazan’ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu bir şekilde geçirmediği hadis kaynaklarında yer alır.

Şaban ayının 1.gün ve 13.gün arasında kalan (Eyyam-ı Biyz Orucu) tutulur. 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 30.gün, ilk perşembe, son pazartesi ve son perşembe günleri de oruç tutulması da tavsiye edilen günler arasında yer alıyor. Pek çok din alimlerine göre Şaban ayında aralıksız oruç tutulmasını emreden bir hüküm dini kaynaklarımızda yer almamaktadır. Fakat kişinin sağlığı ve gücü oruç tutmaya müsait olduğu müddetçe bu aylar içinde dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bunun için belirlenmiş bir gün sayısı bulunmaz.

ŞABAN AYI ORUCU NE ZAMAN BAŞLAR?

Din alimleri Şaban ayının on beşinci günü olan berat gününde oruç tutulması gerektiğini belirtiyor. Üç aylar olarak da bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının dinimizde çok ayrı bir önemi ve değeri bulunuyor. Bu aylar içinde dört adet Kandil gecesi de bulunuyor. Bu da bize bu ayların gerçek önemini hatırlatıyor. Bu ayların ikincisi ise, mübarek Şaban ayıdır.

Din alimlerine göre, Recep ve Şaban aylarının aralıksız bir şekilde oruçlu geçirilmesinin dini herhangi bir dayanağı bulunmaz. Kişi, sağlığı müsait olup gücü yetirdiği takdirde bu aylarda istediği kadar nafile oruç tutabilir. Niyet etmek ise, orucun şartları arasında yer alır. Niyetsiz oruç tutmak sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli olsa da niyeti dil ile ifade etmek de menduptur. Oruç için sahura kalkılması da aslında bir çeşit niyet sayılır.

ŞABAN AYINDA ORUCUN ÖNEMİ

Müslümanlara sadaka verme ve Kur'an-ı Kerim okuma gibi ibadetlere kişilerin daha çok yönelmesi tavsiye edilen üç aylarda, oruç ibadetinin ne zaman yapılacağı sıkça araştırılıyor. Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği sırada “Allah’ım, Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır.” şeklinde dua etmiştir. Regaip, Berat ve Miraç kandilleri ile Kadir Gecesi gibi birbirinden önemli tarihleri de içeren üç aylar 2 Şubat tarihinde başladı. Üç ayların manevi atmosferini yaşamak ve bu aylarda ibadet ederek ihya etmek isteyen pek çok Müslüman, bu aylarda oruç tutmak istiyor.