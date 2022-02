Şaban ayı namazı nasıl kılınır? Şaban ayında hangi ibadetler yapılır?

Sözlükte "dağılmak, gruplara ayrılmak" anlamındaki şa'b kökünden türeyen şa'bân kamerî yılın recebden sonra, ramazandan önce gelen sekizinci ayının adıdır. Şaban ayı ilk gece namazı kılınışı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Mübarek Recep ayını geride bırakarak üç ayların ikincisi olarak bilinen Şaban ayına ulaşırız. Bu ayda ise, Müslümanlar bol bol ibadet eder. Çünkü Peygamber Efendimiz de bu aylarda vaktinin önemli bir kısmını ibadet ederek geçirirdi.

ŞABAN AYI NAMAZI NASIL KILINIR?

Üç ayların ikincisi olarak bilinen Şaban ayı idrak edilir. Mübarek şaban ayında dualar okunur, namazlar kılınır ve oruç tutulur. Diğer vakitlerde ise kılınan bir rekat namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden daha fazla olarak bilinir. Müslüman aleminin bolca dua edip, namaz kılacağı bu mübarek ayda okunacak dualar ve kılınacak namazlar bu nedenle daha da çok merak ediliyor. Mübarek şaban ayında ise namazlar kılınacak, dualar okunacak ve oruç tutulacaktır.

Üç aylar içinde yer alan Recep Ayı ile başlayarak, Şaban ile devam eden, Ramazan Ayı ile sona eren aylar Müslümanlar için en önemli ve en kutsal zamanlardır. İlâhî bereket ve feyzin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kazançlı ve karlı fırsattır.

Şaban ayı namazı, 2 rekat olacak şekilde kılınır. Her rekatta ise, 1 Fatiha, 10 Ayetel Kürsi ve Ali İmran süresi 18. (Şehidallahu...) ayeti okunması gerekir. Bu namazı kılan kişiye cennette kulak duymadık, göz görmedik hiçbir beşerin kalbinden geçmeyecek kadar güzel nimetler verilir. Mahşer korkusundan da emin olur.

ŞABAN AYININ İLK GECESİ KILINAN NAMAZ

Şaban ayı, Rasülüllah (s.a.v.) Efendimizin ayı olarak bilinir. Bu nedenle de bu ayda çokça salevatı şerife okumya özen göstermek gerekir. Aynı zamanda mümkün oldukça teheccüd ve tesbîh namazları kılmalı, istiğfar ve İhlâs-ı Şerîf okumalı ve hatm-i enbiyâ yapması gerekir. Şa'bân ayı, ulvî, şerefli, berâta erdirici, müminlere rahmet, ilâhî ihsâna kavuşturucu, kâfirlere gazap olan ve ilâhî nûra nâil eden bir aydır. Her kim Şabanın ilk gecesinde, birinci rekatlarında; Bir Fatiha, 5 ihlas okumak şartı ile (ikinci rekatta istediğini okuyabilir.), on iki rekat kılarsa (2 rekatta bir selam vererek) Allahu Teala ona on ikibin şehid sevabı vermiş olur. Kendisi de on iki senelik bir ibadet sevabı yazılır. Anasının onu doğurduğu ilk gündeki gibi tüm hatalarından sıyrılır ve seksen güne kadar da üzerine hiçbir hata yazılmaz.

Şaban ayının birinci gecesinde, her rekatte bir zammı sure, Fatiha ve olarak da üç yetü'l-Kürsî okuyarak bir tesbih namazı kılınması gerekir. Tesbih namazı ise, dört rekattir. Şaban ayı ilk gece namazını kılmadan önce, "Niyet ettim Ya Rabbi senin rızan için Şaban-ı Şerif ayının ilk gece namazını kılmaya." şeklinde niyet edilir. Bu namazda ise, 300 defa şu tesbih okunur:

"Sübhanellahi velhamdü lillahi velaa ilaahe illallahü vellahü ekber velaa havle velaa kuvvete illaa billaahil aliyyil azıym."