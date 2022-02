Şaban ayı zikirleri nelerdir? Şaban ayında çekilecek tesbihler nelerdir?

İslamiyet de Müslümanlar için en kıymetli ve kaçırılmayacak günlerin başında üç aylar gelmektedir. Bu aylar recep ayı, şaban ayı, ramazan-ı şerif ayı olarak bilinmektedir. Bu mukaddes aylarda ibadet ve hayır olarak daha çok gayret edilmesi gereken günlerdir. Müslüman aleminin bu aylarda iyilik, yardım ve ahiret hayatına hazırlanış olarak bilmelidir. Bu aylarda yapılan hayır ve dualar diğer aylara yapılan hayır ve dualara nazaran ecir ve sevabı kat kat daha büyüktür. Bu hayır ayları recep ayı ile başlayıp ramazan-ı şerif ayı ile taçlanmaktadır. Üç aylarımda birçok kandil ve mübarek geceleri içerisinde barındırmaktadır.

ŞABAN AYI ZİKİRLERİ NELERDİR?

Mübarek aylarımızın ikincisi olarak bilinen şaban ayıdır. Peygamberimiz (s.a.v) üç aylar hakkında recep Allah'ın ayıdır, şaban benim ayımdır, ramazan ise ümmetimin ayıdır, dediği rivayet edilmiştir. Bu aylara girildiğinde " Allah'ım recep ve şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana ulaştır " diye duada bulunulur. Ramazan ayında sonra en faziletli orucun bu ayda olduğu rivayet edilmiştir.

Bu ayı çokça oruçlu geçirerek ramazan ayına hazırlık yapılmalıdır. Şaban ayında bol bol Kur’an'ı kerim okunmalıdır. Gün içerisinde bolca salavat getirilerek tövbe istiğfar edilmelidir. Bu ayda mübarek berat gecesini içerisinde barındırmaktadır. Bu gecelere bir daha erişme imkanı yok gibi değerlendirilmelidir. Bu ay ramazan ayına hazırlık olarak düşünülmelidir.

Bu ayda ticaret ile uğraşan kişilerin borç hesaplamalarını yapması ve bu borçları ödeme gayretinde bulunması. Bu ayımızda maddi durumu iyi olan insanların zekatlarının hesaplamasını yapması ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmasıdır. Toplumun bu nedenle hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde ramazana ulaşması sağlanmaktadır. Bu sayede ramazan ayında her bir hane mutluluk ve bereket içerisinde ramazanı karşılamış olur.

ŞABAN AYINDA ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Bu ay ramazanın müjdecisi olarak bilinmektedir. Bu ayda diğer aylar gibi birçok ibadet de itina gösterilmelidir. Bu ayda kuran, tövbe, iç muhasebe yanı sıra tespihler ile yakarışlar da bulunulmalıdır. Üç aylarda çekilen tespihlerin aynı sıra bu ayda çekilen tespihler vardır. Bu ayın bitimine kadar çeşitli tespihler çekilmektedir. Şaban ayının ilk on günü, ikinci on günü ve son on günü olarak ayrı tespihler çekilmektedir. Bu ayın ilk on gününde ya Latif ve diğer iki 10 günlük süreçte de belirli tesbihler çekilmektedir. Bu ayı dolu dolu dini bütün şekilde geçirmek oldukça önemlidir.

Dua ile ve çeşitli tesbihler çekilerek bu değerli ay dolu dolu geçirilmelidir. Dinin direği olan bu ayda yapılacak birçok ibadet ve dualar bulunmaktadır. Şaban ayında çekilen zikirlerde bulunmaktadır. Ayın başında, ortasında, sonunda yapılacak olan ibadetler birçok dini sitede, kitaplarda ve din hocaları tarafından söylenip belirtilmektedir. Dinin direği olan önemli aylardan olan Şaban ayını dolu dolu ibadet yaparak geçirmek en doğru davranış şeklidir.