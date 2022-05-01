Ramazan ayı geride kalırken Türkiye’de milyonlar Ramazan Bayramı’nı seviçle karşılamaya hazırlanıyor. Evlerde hazırlıklar tamamlandı. Camiler bayram namazına hazırlandı ve tüm idari amirlikler bayram hazırlıklarını tamamladı. Diyanet İşleri Başkanlığı da bayram namazı saatlerini vatandaşlarla paylaştı. 2022 Ramazan Bayramı namazı saatleri pek çok kişi tarafından merak edilirken Ankaralılar da bayram namazı saatini araştırıyor. Peki, Ankara’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? Ankara bayram namazı saati kaç? Ankara’da bayram namazı kaçta başlayacak? İşte illerin bayram namazı saatleri

ANKARA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ankara'da Ramazan Bayramı namazı saat 06:20'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı iki rekattır.

RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

Bayram namazı 1. rekat kılınışı

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

Bayram namazı 2. Rekat Kılınışı

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1.

Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.