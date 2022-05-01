Bayramlar, ailelerin ve sevdiklerin biraraya geldiği en özel günlerden. Bugüne özel buluşmalar ve davetler sıklıkla gerçekleştirilir. Bayram için her evde özel hazırlıklar yapılıyor. Bayram hazırlıkları hala devam ederken bayram için tatlı yapacaklar için klasik, farklı ve değişik tatlı tariflerini sizin için derledik. Bayram tatlısı ne yapabilirim? diyor farklı tatlı tarifi arıyorsanız bu haber tam size göre. İşte hafif, kolay, sütlü ve şerbetli bayram tatlıları tarifleri ve yapılışları!

ŞERBETLİ BAYRAM TATLILARI TARİFLERİ VE YAPILIŞLARI!

KADAYIF SARMA TARİFİ

Malzemeler

500 gr. taze kadayıf

250 gr. tereyağı – erimiş

2 su bardağı çekilmiş ceviz içi

Şerbeti için Malzemeler

4 su bardağı su

3,5 su bardağı toz şeker

4 – 5 damla limon suyu

Süslemek için Malzemeler

Kaymak

Ceviz içi – kıyılmış

KADAYIF SARMA NASIL YAPILIR?

Şerbeti için;

Sos tencerenizin içerisine toz şeker ve suyu alıp toz şeker eriyene kadar karıştırın.

Şerbetinizi ocağa alın ve 10 dakika kaynatın.

Kaynayan şerbetinizin içerisine limon suyu ekleyip karıştırın ve ılınmaya bırakın.

Kadayıf için;

Taze kadayıfı geniş bir karıştırma kabının içerisine alın.

Üzerine erittiğiniz tereyağını dökün ve elinizle kadayıfı parçalamadan iyice karıştırın. Yağlı kadayıftan küçük parçalar alın ve düz bir şekilde tezgahınıza serin. Kadayıfların içerisine çekilmiş ceviz içi koyun ve kadayıfları rulo olacak şekilde sarın. Bütün kadayıfları bu şekilde hazırlayın ve fırın tepsisine dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika pişirin. Pişen kadayıflarınızı 5 dakika dinlendirin ve şerbetini dökün. Şerbetini çeken kadayıfları servis tabağına alın. Üzerlerini kaymak ve kıyılmış cevizle süsleyerek servis edin.

HAVUÇ BAKLAVA TARİFİ

Malzemeleri

20 yaprak hazır baklavalık yufka

350 gr. tereyağı – sade yağ

Arası için Malzemeler

3 – 4 avuç pirinç antep fıstığı

Şerbeti için Malzemeler

2,5 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 – 3 damla limon suyu

HAVUÇ BAKLAVA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Sade yağ için;

Tavanızın içerisine tereyağınızı alın ve eritin. Eriyen tereyağın üzerine çıkan süt köpüğünü bir kaşık yardımıyla kenara ayırın. Ortada kalan sade yağı bir karıştırma kabına ayırın. NOT : Ayırdığınız sade yağı baklavada kullanacaksınız.

Baklava için;

30 cm. çapında alüminyum tepsinizi tezgahınıza alın. Baklava yufkalarının ortasına tepsinizi koyun ve yufkaları tepsiniz boyutunda kesin. Kestiğiniz yuvarlak yufkalardan 3 kat ayırın ve geri kalanının üzerine kurumamaları için bir bez serin. Baklava tepsinizi yağlayın. İçerisine ayırdığınız 3 kat yufkayı aralarını yağlayarak taban yapın. Üzerine kestiğiniz parçaları aralarını yağlayarak toplamda 20 kat olacak şekilde dizin. Baklava yufkanızın arasına pirinç antep fıstığı serpiştirin ve kestiğiniz yuvarlak baklavalık yufkaları aralarını yağlayarak kat kat dizin. Bir spatula yardımıyla yufkaların kenar kısımlarını içe doğru bastırarak düzeltin. Bir bıçak yardımıyla baklavanızı havuç dilimi olacak şekilde kesin. Kalan sade yağı baklavanızın üzerine sürün ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 – 35 dakika pişirin.

Şerbeti için;

Bir sos tenceresinin içerisine toz şeker ve suyu alın. Toz şeker eriyene kadar bir çırpma teli yardımıyla karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynayan şerbetinizin içerisine limon suyu sıkın ve ocağın altını kapatın.

Birleştirmek için;

Fırından çıkan sıcak baklavanızın üzerine sıcak şerbetinizi gezdirin. Şerbeti çekmesini bekleyin ve soğutup servis edin.

ŞEKERPARE TARİFİ

Malzemeler

2 + ¼ su bardağı un – 250 gr.

4 yemek kaşığı pudra şekeri – 60 gr.

2,5 yemek kaşığı irmik – 25 gr.

2 dolu yemek kaşığı toz badem – 25 gr.

1 paket kabartma tozu – 10 gr.

125 gr. tereyağı – erimiş

2 adet yumurta

Üzeri için Malzemeler

1 avuç fındık

Şerbeti için Malzemeler

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

3 – 4 damla limon suyu

Süslemek için Malzemeler

Kaymak

ŞEKERPARE NASIL YAPILIR?

Şerbet için;

Sos tencerenizin içerisine toz şeker ve suyu ilave edin.

Bir çırpma teli yardımıyla toz şeker eriyene kadar karıştırın ve 10 dakika kaynamaya bırakın.

Şerbetiniz hazır olunca limon suyunu ilave edip bir karıştırma kabına alın ve soğutun.

Şekerpare için;

Bir karıştırma kabının içerisine un, pudra şekeri, irmik, toz badem ve kabartma tozunu alıp karıştırın. Ortasını havuz olacak şekilde açıp tereyağı ve yumurtayı ilave edin. Önce bir çatal yardımıyla ardından elinizle yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar kopararak yuvarlayın, bir fırın tepsisine dizin ve ortalarına fındık yerleştirip, bastırın.

NOT : Her birini 30’ar gramlık porsiyonlarsanız 20 adet şekerpare çıkartabilirsiniz.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25 – 30 dakika altın sarısı renge gelinceye kadar pişirin. Fırından çıkan şekerparelerin üzerine ılık şerbeti dökün ve çekmesini sağlayın. Soğuduktan sonra fazla şerbeti dökün ve üzerlerine kaymak koyarak servis edin.

SÜTLÜ NURİYE TARİFİ

Sütlü Nuriye Malzemeleri

40 yaprak hazır baklavalık yufka

350 gr. tereyağı

4 su bardağı dövülmüş fındık ya da pirinç fındık

Şerbeti için Malzemeler

3 su bardağı süt

1,5 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

SÜTLÜ NURİYE NASIL YAPILIR?

Sade yağ için;

Sos tenceresinde tereyağını eritin.

Erittiğiniz tereyağı 3 kat olarak eriyecektir.

Üzerindeki süt köpüğünü bir kaşık yardımıyla kenara alın.

Ortada kalan sade yağı bir karıştırma kabına alın ama altındaki sütlü katmanın içine karışmamasına dikkat edin.

Tencerenin tabanında kalan sütlü katmanı ayırdığınız süt köpüğünün üzerine alın.

Tatlı için sade yağ olan katmanı kullanmalısınız.

Birleştirmek için;

Dikdörtgen cam fırın kabınızın tabanını yağlayın.

Yağladığınız cam fırın kabınızın içerisine bütün katların aralarını yağlayarak baklavalık yufkalarınızı 20 kat olacak şekilde dizin.

İlk 20 katınız bitince ortasına iri dövülmüş fındık ya da pirinç fındık serpiştirin.

Üzerini tekrar bütün katların aralarını yağlayarak 20 kat daha baklava yufkası olacak şekilde dizin.

Tatlınızı eşit kareler halinde kesin ve aralarına kalan sade yağdan sürün.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Şerbeti için;

Bir sos tenceresinin içerisine su, süt ve şekeri ilave edip şeker eriyinceye kadar sürekli karıştırarak ısıtın.

Şeker eriyince ocaktan alın.

Şerbeti kaynatmayın.

Baklava fırından çıkınca 1 – 2 dakika dinlendirdikten sonra sıcak tatlıya ılık olan şerbetini verin tatlı soğuyunca servis edin.

MİDYE BAKLAVA

Malzemeler

Hamuru için Malzemeler

2 su bardağı + 1 su bardağından 2 parmak eksik un

1 su bardağından 2 parmak eksik süt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

¼ su bardağı ayçiçek yağı

25 gr. tereyağı – 1 tepeleme yemek kaşığı – eritilmiş

1 tutam tuz

1 paket kabartma tozu

Açmak için Malzemeler

Buğday nişastası

İçi için Malzemeler

2 su bardağı süt

5 yemek kaşığı irmik

2 yemek kaşığı toz şeker

Ceviz – iri kıyılmış

Üzeri için Malzemeler

5 – 6 yemek kaşığı sade yağ

Şerbeti için Malzemeler

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

3 – 4 damla limon suyu

Üzeri için Malzemeler

Toz antep fıstığı

MİDYE BAKLAVA NASIL YAPILIR?

İçi için;

İrmikli katmanı için küçük bir tencereye süt, irmik ve toz şekeri koyun ve orta ateşte karıştırarak koyu bir kıvama getirin.

Hamuru için;

Bir karıştırma kabına unu alın.

Üzerine süt, yumurta, sirke, ayçiçek yağı, erittiğiniz tereyağı, tuz ve kabartma tozunu ekleyip önce bir çatal yardımıyla ardından elinizle iyice yoğurun. Hamurunuz hazır olunca, hamurunuzdan 4 ya da 5 beze çıkartın. Tezgahınıza nişasta serpin ve üzerine bezeyi koyup, oklava ya da merdaneyle açmaya başlayın.

Hamurunuzu nişasta ile açarsanız daha gevrek bir baklavanız olacaktır. Hamurunuzu açtığınızda baklavayı çok fazla kalınlaştırmaması için kenar kısımlarını hafif kesebilirsiniz. Bir hamurdan 4 tane baklava çıkacaktır.

Birleştirmek için;

Hamurunuzu kenarlarından ittirerek büzün. Büzdüğünüz hamura eşit aralıklarla enlemesine 4 parça olacak şekilde irmikli harçtan koyun. İrmikli harcın üzerine ceviz koyun ve kenarda kalan hamur kısmıyla üzerini kapatın. Hazırladığınız baklavaları bir bıçak yardımıyla kesin ve kenarlarından sıkıca bastırarak kapatın. Bütün hamurları aynı şekilde hazırlayın. Pişireceğiniz cam fırın kabına hazırladığınız baklavaları yerleştirin.

Üzeri için;

Sade yağı bir fırça yardımıyla hazırladığınız baklavaların üzerine sürün. Sade yağ yoksa ½ su bardağı ayçiçek yağı ve 50 gr. tereyağını karıştırarak kullanabilirsiniz. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.

Şerbeti için;

Bir sos tenceresinin içerisine toz şeker ve suyu alın. Şekeriniz eriyene kadar bir çırpma teliyle karıştırın. Ardından kaynamaya bırakın. Şerbetinizi ocaktan almaya yakın limon suyunu ilave edip karıştırın. Baklavalar fırından çıkınca üzerine sıcak şerbeti dökün ve soğumaya bırakın. Baklavalarınızın üzerine toz antep fıstığı serpiştirin ve servis edin.

KALBURABASTI TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

250 gr. tereyağı

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 adet yumurta

1 su bardağı irmik

1 paket kabartma tozu

İçi için Malzemeler

1 su bardağı ceviz içi

Şerbeti için Malzemeler

2,5 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

½ adet limonun suyu

KALBURABASTI NASIL YAPILIR?

Şerbeti için;

Toz şeker ve suyu bir sos tenceresine alıp karıştırarak şekeri eritin. Şeker eriyince kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayınca, limon suyunu ekleyin ve altını kapatın.

Hamuru için;

Bir karıştırma kabına unu alın ve ortasına tereyağını koyup elinizle kum haline getirin. Bu karışımın içerisine yoğurt, ayçiçek yağı, yumurta, irmik ve kabartma tozunu ilave edip hamurunuzu yoğurun. Hazır olan hamuru 10 – 15 dakika buzdolabında dinlendirin.

Birleştirmek için;

Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın. Önce avucunuzun içinde yuvarlayın ve açın. Hamurun ortasına 2 – 3 adet yarım ceviz içi koyun ve kapatıp hafif yuvarlayın. Hamurlarınızı kalburdan geçirerek iz verin. Kalburabastılarınızın katlanan kısım altta kalacak şekilde fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 10 – 15 dakika pişirin. Ardından ısıyı 200 dereceye getirip üzerleri kızarana kadar 10 – 15 dakika pişirin. Üzerleri kızarınca fırından çıkarıp sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti dökün.

HAFİF SÜTLÜ TATLI TARİFLERİ

KEŞKÜL TARİFİ

Keşkül Malzemeleri

1 litre süt

1 adet yumurtanın sarısı

1 su bardağı toz badem

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

Üzeri için Malzemeler

File badem

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Tencerenizi tezgaha alın. İçerisine süt, yumurta sarısı, toz badem ve toz şekeri alıp bir çırpma teliyle karıştırın. Sütün birazını nişastayı açmak için ayırın.

Tencerenizi ocağa alın ve orta ateşte ısıtmaya başlayın. Bir karıştırma kabına nişasta ve ayırdığınız sütü alıp karıştırın. Süt kaynayınca nişastayı ilave edin ve karışım kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Hazır olan keşkülün içerisine toz vanilya ilave edip karıştırın. Servis edeceğiniz kaselere pay edin ve soğumaya bırakın. Keşkülleriniz soğuyunca file bademi serpiştirip servis edin.

PRENSES TATLISI TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1,5 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

125 gr. tereyağı

Üzeri için Malzemeler

100 ml. krema

1 su bardağı damla çikolata

Çilek reçeli

PRENSES TATLISI NASIL YAPILIR?

Muhallebi için;

Derin bir tencereye süt, un ve toz şekeri ilave edip bir çırpma teli yardımıyla karıştırın. Ardından ocağa alın ve sürekli karıştırın. Isınmaya başlayınca tereyağını ilave edin ve karıştırmaya devam edin. Ocaktan alınca vanilyayı ilave edip, mikser yardımıyla 3 – 4 dakika çırpın. Muhallebiniz hazır olunca servis edeceğiniz kare cam kaba yayın.

Üzeri için;

Kremanızı bir sos tenceresine alın ve ısıtın. Isınan kremanızı ocaktan alın ve içerisine çikolatayı ilave edip karıştırın. Kabuk bağlayan tatlınızın üzerine hazırladığınız çikolata ganajdan dökün. Üzerlerine çilek reçelinin tanelerinden koyun ve oda sıcaklığında bekletin. Ardından buzdolabında soğutun ve dilimleyerek soğuk servis edin.

PEKSİMET TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Tuzsuz hazır kızarmış ekmek – peksimet

Karamel Sos için Malzemeler

1 su bardağı toz şeker

200 gr. krema

1 su bardağı sade kahve

Muhallebisi için Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

¾ su bardağı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

200 gr. labne peyniri

200 ml. krema – çırpılmış

Arası için Malzemeler

1 – 2 adet muz

PEKSİMET TATLISI NASIL YAPILIR?

Karamel sos için;

Geniş tavanızı ocağa alın ve toz şekeri eşit olacak şekilde tavanıza yayın. Ocağın altını yakın ve hiç ellemeden, karıştırmadan karamelinizin olmasını bekleyin. Şekeriniz eriyince içerisine kremayı ekleyip kesilmemesi için çok hızlı olacak şekilde karıştırın. Karamelde hiç topak kalmayınca içerisine kahveyi ekleyip, karıştırmaya devam edin. Karameliniz hazır olunca kenara alın ve soğuması için bekleyin.

Muhallebisi için;

Bir sos tenceresinin içerisine süt, toz şeker, un ve nişastayı ilave edip karıştırın. Tencerenizi ocağa alın ve bir çırpma teli yardımıyla sürekli karıştırarak pişirin. Labneyi bir süzgecin içerisine alın ve fazla suyunu süzdürün. Bir karıştırma kabına kremayı alın ve iyice katılaşana kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Çırptığınız kremanın üzerine fazla suyunu süzdürdüğünüz labneyi ilave edip çırpın. Hazır olan muhallebinizi ocaktan alın. Muhallebinin içerisine tereyağı ve vanilyayı ilave edip karıştırın. Ardından kremalı labne karışımının içerisine ilave edip bir mikser yardımıyla her şeyi karıştırın.

Birleştirmek için;

30×20 cm.’lik 5 cm. derinliğinde dikdörtgen cam kabının tabanına muhallebinizden 1 – 2 yemek kaşığı yayın. Peksimetleri teker teker karamele batırarak cam kabınıza dizin. Ardından tekrar muhallebi yayın ve dilimlediğiniz muzları dizin. Tekrar peksimetleri dizin ve tekrar muhallebi yayın. Buzdolabında 1 – 2 saat bekletin. Dolaptan çıkartıp dilerseniz kakao, dilerseniz kalan karamel sosla süsleyin ve dilimleyerek servis edin.