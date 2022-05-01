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    RamazanBayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazına nasıl niyet edilir? Ramazan Bayramı namazı kılınışı!
    HaberlerRamazan Haberleri Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazına nasıl niyet edilir? Ramazan Bayramı namazı kılınışı!
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    Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazına nasıl niyet edilir? Ramazan Bayramı namazı kılınışı!

    Tüm dünyada müslümanlar Ramazan Bayramı’na ulaşmanın heyecanını yaşıyor. Bayram sabahı kılınacak namazla Ramazan Bayramı başlayacak. Bayram namazı cemaatle kılınan bir namazdır. Her bayram gibi bu bayramda da camiler dolup taşacak. Pek çok kişi de bayram için son hazırlıklarını yaparken bayram namazı kılınışını araştırıyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazı kaç tekbir ile kılınır? Ramazan Bayramı namazı kılınışı!

    01.05.2022 - 15:46 |
    Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazına nasıl niyet edilir? Ramazan Bayramı namazı kılınışı!

    Ramazan ayının sonuna gelindi. Müslüman alemi, kılınacak bayram namazı ile birlikte Ramazan Bayramı’nı karşılayacak. Virüs nedeniyle uzun bir aradan sonra geçmiş bayramlardaki gib namaz camilerde kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm illlerden bayram hazırlıklarını tamamladı. Bayram namazı saatleri de duyuruldu. Pek çok kişi de bayram namazının kılınışı araştırıyor. Peki, Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Bayram namazı kaç tekbir ile kılınır? Ramazan Bayramı namazı kılınışı!

    BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR?

    Bayram namazı iki rekattır.

    RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR? 

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

    Bayram namazı 1. rekat kılınışı

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    Bayram namazı 2. Rekat Kılınışı

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1.

    Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.

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