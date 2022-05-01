İl il bayram namazı saatleri! Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Ankara, İstanbul, İzmir bayram namazı saati!
2022 yılı Ramazan Bayramı namazı saatleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu! 81 ilde namaz saatleri duyuruldu! Ramazan Bayramı, 2 Mayıs’ta kılınacak bayram namazıyla başlayacak. Yapılan açıklamada, Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.20, İstanbul'da 06.34, İzmir'de 06.45, Çanakkale'de 06.46, Iğdır'da 05.35'te kılınacak. Peki, Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 il il bayram namazı saatleri!
Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte, 2 Mayıs sabahında kılınacak bayram namazıyla birlikte Ramazan Bayramı resmen başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 81 il için bayram namazı saatlerini duyurdu. Milyonlar bulundukları illerde bayram namazı saatlerini araştırıyor. Peki, Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte 2022 il il bayram namazı saatleri!
İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da bayram namazı saat 06:34'de kılınacak
ANKARA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara bayram namazı saat 06:20'de kılınacak
İZMİR BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir bayram namazı saat 06:45'te kılınacak
RAMAZAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:
"Adana: 06.14, Adıyaman: 06.02, Afyonkarahisar: 06.31, Ağrı: 05.40, Aksaray: 06.18, Amasya: 06.07, Ankara: 06.20, Antalya: 06.33, Ardahan: 05.39, Artvin: 05.42, Aydın: 06.43, Balıkesir: 06.40, Bartın: 06.20, Batman: 05.50, Bayburt: 05.50, Bilecik: 06.31, Bingöl: 05.51, Bitlis: 05.45, Bolu: 06.24, Burdur: 06.34, Bursa: 06.35, Çanakkale: 06.46, Çankırı: 06.16, Çorum: 06.11, Denizli: 06.38, Diyarbakır: 05.54, Düzce: 06.26, Edirne: 06.43, Elazığ: 05.57, Erzincan: 05.54, Erzurum: 05.46, Eskişehir: 06.30, Gaziantep: 06.06, Giresun: 05.56, Gümüşhane: 05.53, Hakkari: 05.40, Hatay: 06.12, Iğdır: 05.35, Isparta: 06.32, İstanbul: 06.34, İzmir: 06.45, Kahramanmaraş: 06.07, Karabük: 06.19, Karaman: 06.23, Kars: 05.38, Kastamonu: 06.14, Kayseri: 06.11, Kilis: 06.08, Kırıkkale: 06.18, Kırklareli: 06.40, Kırşehir: 06.16, Kocaeli: 06.31, Konya: 06.25, Kütahya: 06.32, Malatya: 06.01, Manisa: 06.44, Mardin: 05.52, Mersin: 06.17, Muğla: 06.42, Muş: 05.47, Nevşehir: 06.15, Niğde: 06.16, Ordu: 05.58, Osmaniye: 06.11, Rize: 05.48, Sakarya: 06.29, Samsun: 06.04, Siirt: 05.47, Sinop: 06.08, Sivas: 06.04, Şanlıurfa: 06.00, Şırnak: 05.45, Tekirdağ: 06.40, Tokat: 06.05, Trabzon: 05.51, Tunceli: 05.55, Uşak: 06.36, Van: 05.40, Yalova: 06.33, Yozgat: 06.12, Zonguldak: 06.22."
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.24, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.15, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.12, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.12'de eda edilecek.