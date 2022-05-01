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    Ramazanİstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri!
    HaberlerRamazan Haberleri İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri!
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    İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri!

    Ramazan ayını uğurlarken milyonlar Ramazan Bayramı’nın başlangıçı bayram namazı ile ilgili bilgileri araştırıyor. Vatandaşlar bulundukları illerde bayram namazı saatlarini araştırıyor. Peki, İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri!

    01.05.2022 - 18:22 |
    İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri!

    Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte müslüman alemi Ramazan Bayramı’na kavuşuyor. Kılınacak bayram namazıyla birlikte tüm yurtta Ramazan Bayramı sevinci yaşanacak. Milyonlar bayram namazı saatlerini ve bulundukları illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Bayramı İstanbul’da geçirecekler de, Diyanet tarafından belirlenen bayram namazı saatini merak ediyor. Peki, İstanbul’da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri!

    Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu. 81 il için bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 2022 Ramazan Bayramı namaz saatlerini il il resmi sitesi olan diyanet.gov.tr'den yayınladı.

    İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    İstanbul'da bayram namazı saat 06:34'de kılınacak.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

    Diyanet İleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekilde;

    1 Mayıs Pazar: Ramazan Bayramı arifesi

    2 Mayıs Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün

    3 Mayıs Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün

    4 Mayıs Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün.

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