Kiralanan 4 araçtan biri “ticari” olacak!

Mevzuatta yapılan değişikliklerin ardından ticari araçların uzun dönem kiralama araç parkı içindeki payının orta vadede yüzde 25’e yükselmesi bekleniyor. Ticari araç kiralamanın önündeki engellerin büyük ölçüde kalkmasıyla artık tek bir araç olsa bile kiralanabiliyor. TOKKDER Başkanı İnan Ekici 2021 verilerine bakıldığında sektörün araç parkında yaşanan daralmanın geçen yılın son çeyreğinde artık hızını kestiğini söyledi. Ekici, 2021’i yüzde 9,4’lük daralma ve 238 bin adetlik bir araç parkı ile kapadık. Bu yıl ise, tedarik sorunu, ekonomik araç bulunurluğunun azalması, artan araç ve fonlama maliyetleri gibi nedenlerle sektörün araç parkının sınırlı büyüme ile 245 bin adede ulaşmasını bekliyoruz” dedi.



Yüzde 25 pay hedefi



Hafif ticari araçların 2018’de operasyonel kiralama sektörü filosunda yüzde 2,9 olan payının 2021 sonunda yüzde 5,3’e yükseldiğini vurgulayan Ekici”Ticari araçların payının 3-4 yıl içinde yüzde 25’e yükselmesini bekliyoruz” dedi. Kiralanan otomobillerin aylık kira bedelinin 2022 yılı için KDV hariç 8.000 TL kadarlık kısmının gider olarak dikkate alınabidiğine dikkat çeken Ekici, ““Artan araç, bakım onarım ve operasyon maliyetleri sebebiyle bu tutar maalesef yetmiyor.Limiti artırmak üzere Bakanlıkla temaslarımız sürüyor. Tutarın en azından D segment giriş seviyesindeki bir otomobilin aylık kirasını kapsayacak yaklaşık 15 bin TL seviyesinde olması beklentimiz” diye konuştu.