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    OtomobilÇip krizi Avrupa satışlarını da vurdu
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    Çip krizi Avrupa satışlarını da vurdu

    Avrupa otomotiv pazarı 2022 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre %19,8, otomobil pazarı %18,8, hafif ticari araç pazarı %28,2 azalış gösterdi.

    02.05.2022 - 17:41 |
    Çip krizi Avrupa satışlarını da vurdu

    Başta çip olmak üzere yan sanayideki tedarik problemleri otomotivde üretim ve satışı olumsuz etkiliyor. Avrupa’da otomotiv pazarı 2022 yılı Mart ayında %19,8 azaldı ve 1.332.575 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı ayında 1.662.272 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2022 yılı Mart ayında %18,8 azaldı ve toplam 1.127.077 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Mart ayında Avrupa otomobil pazarı 1.387.985 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Mart ayında %28,2 azalış gösterdi ve 168.641 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılı Mart ayında 234.904 adet satış gerçekleşmişti.

    HAFİF TİCARİ DE DÜŞTÜ

    AB (26), UK ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2022 Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %12, otomobil pazarı %10,6 ve hafif ticari araç pazarı %21,7 azalış gösterdi. Otomotiv pazarı 2022 yılı Ocak-Mart döneminde %12 azaldı ve 3.265.853 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde 3.711.253 adet toplam satış gerçekleşmişti. Otomobil pazarı 2022 yılı Ocak-Mart döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre %10,6 azaldı ve toplam 2.753.256 adet seviyesinde gerçekleşti. 2021 yılının aynı döneminde otomobil pazarı 3.080.688 adetti. Hafif ticari araç pazarı 2022 yılı Ocak-Mart döneminde %21,7 azaldı ve 416.942 adede düştü. 2021 yılının aynı döneminde 532.711 adet satış gerçekleşmişti.

    TÜRKİYE 6’INCI PAZAR

    2022 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye geçen yıla göre %22,6 azalış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 6. ülke, %25,3 düşüş ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 6. ülke ve %16,5 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 5. ülke olarak yer aldı.

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