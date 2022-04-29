Araba fiyatlarına yeni zam kapıda! Bayram öncesi flaş açıklama! İkinci el ve sıfır araba...

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Sıfır araba ve ikinci el araba fiyatlarıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sıfır araba fiyatlarındaki görülmemiş zamlardan sonra ikinci el otomobil piyasasında, Ramazan Bayramı öncesi beklenen hareketlilik yaşanmadı.

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, ikinci el otomobil piyasasında fiyat artışların sürdüğünü belirterek, sektörde bayram öncesi beklenen hareketliğin gerçekleşmediğini söyledi. Bayram öncesinde otomobil piyasasındaki durgunluğun devam ettiğini kaydeden Yalçın, durgunluğun iki önemli sebebinin ise korsan satıcılar ve yüksek fiyat artışı olduğunu da kaydetti. Yalçın,” Bayram önceleri yoğunluk yaşıyorduk bu yıl böyle bir hareketlilik yok. Bunun yegane sebebi fiyatların yüksek olması, fiyatlarda ki artışların devam etmesi. Daha önceleri 75-80 bin lira olan araçlar şimdilerde 250- 300 bin lira. Ayrıca korsan satıcılar olarak tabir ettiğimiz kesim esnafımızdan çok daha fazla araç satmaktadır. Devletimizden korsan satıcılar için bir an önce önlem almasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

FİYAT İDDİALARI SEKTÖRE ZARAR VERİYOR

Galericiler Sitesi esnaflarından Hikmet Topal ise, ikinci el araçlarda fiyat artışının süreceği iddialarının da sektöre büyük zarar verdiğini aktararak, ''Araç piyasası son derece sıkıntılı, talep yok. Bu durumun sebebi fiyatların yükselmesi. Halen fiyatların artacağı, fiyat artışlarının devam ettiği gibi boş sözler dolaşıyor. Bu söylentiler sektöre zarar veriyor. her yıl bereketli geçen bayram öncelerinde bu yıl henüz araç satışı yapamadık'' diye konuştu.

GALERİCİLER UMUTSUZ

Galericiler Sitesi Denetim Kurulu Başkanı Göksel Levent ise otomobil piyasasının önümüzdeki günlerde de hareket beklemediğini anlatarak, ''Maalesef ikinci el piyasasında önceki yıllarda yaşadığımız bayram heyecanı kalmadı. Bir süredir devam eden durgunluk bayram arifesinde de sürüyor. Önümüzdeki günler içinde bir hareketlenmenin olacağını düşünmüyorum” diye konuştu.

SIFIR ARABAYA YÜZDE 25 ZAM

Öte yandan araba fiyatlarına yeni zamlar kapıda. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte fabrikalarda üretim maliyetlerinin rekor seviyelere ulaşması, mayıs ayından başlayarak araba yeni zamları da beraberinde getirecek.

Dünya gazetesinden Ayşe Yücel'in haberine göre; Türkiye’de otomobil fiyatları, ocak ayından bu yana ortalama yüzde 8 arttı. Bazı marka ve modellerde ise bu oran yüzde 20’lere kadar çıkıyor. Özellikle vergi dilimi değişen araçlarda fiyat artışları çok daha yüksek. Ancak sektör temsilcilerine göre, piyasada asıl zamlar mayıstan itibaren kademeli olarak başlayacak.

Aslında üretim maliyetlerindeki artışın otomobil fiyatlarına yansıması beklenen bir gelişmeydi. Ancak bunun ne oranda olacağı henüz ifade edilmemişti. Bu konuda ilk açıklama İstanbul Ticaret Odası (İTO) Taşıtlar Satış ve Servis Komitesi Meclis üyesi Ziya Alp Gülan'dan geldi. Gülan, yılsonuna kadar otomobillerin sadece fabrikadan çıkış maliyetinin yüzde 25 artmasının beklendiğini söyledi. Gülan, otomotiv sektöründeki daralmayı ve fiyat artışlarını İTO’nun nisan ayı meclis toplantısında da gündemine de taşıdı.

ŞİMDİ DE PALADYUM KRİZİ

Alp Gülan, pazarın son yıllarda gerilediğini hatırlatarak, “Pazar bu yıl da düşmeye devam etti. Mart ayında yüzde 30’luk kayıp yaşadık. Çip krizine bağlı olarak araç bulunurluk sorunu olduğu için talepteki düşüşü çok algılamadık ama başka bir tehlike çıktı karşımıza. Yeni zamlar. Bu sefer bizden kaynaklanmayan sadece dışarıdaki sorunlar edeniyle yüzde 25’e yakın bir zam beklentisi var” diye konuştu. Rusya-Ukrayna savaşının gelecek bu zamlarda büyük etkisi olduğunu dile getiren Gülan, “Sadece Rusya-Ukrayna savaşında paladyum madeninin gelmemesi ve zamlanması nedeniyle içten yanmalı motorlarda üretim maliyeti 200 dolar arttı. Diğer yandan enerji maliyetleri yükseldi. Lojistik maliyetleri arttı. Ayrıca, küresel çapta enflasyon artışı yaşanıyor. Tüm bunları topladığımızda maalesef kur artmasa bile yılsonuna kadar otomobillerin Türkiye’ye yüzde 25 zamlı gelecek” diye konuştu. Bu sadece otomobillerin fabrikadan çıkıştaki baz maliyetindeki artış. Gülan, Türkiye’deki vergi sistemi ve kura bağlı olarak bu oranın daha artabileceğine dikkat çekti.

YATARIMCI PAZARI CANLI TUTUYOR

Gülan, fiyatların artacağı beklentisinin yatırımcıları harekete geçirdiğini belirterek, “Yatırım amaçlı otomobil alanlar pazarın bir nebze de olsa canlı kalmasını sağlıyor” dedi.

FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, sanayide artan maliyetler nedeniyle otomobil fiyatlarında yeni zamların kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Son dönemde hammadde fiyatlarındaki rekor yükseliş ve lojistik maliyetlerindeki artış otomobillerin zamlanmasına neden olacak. Mayıs ve hazirandan itibaren bu zamları görmeye başlayacağız” dedi. Bozkurt, son yıllarda Türkiye’de otomobil fiyatlarının önemli oranda artmasının satışlara da olumsuz yansıdığına vurgu yaparak, “Çip krizi hiç gündemde olmasaydı ve dilediğimiz kadar araç tedarik edebilseydik bile bu fiyatlar, döviz kurunun seviyesi ve mevcut kredi imkanları ile en fazla geçen yılı yakalardık” dedi. 2021’de Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç satışları yaklaşık 737 bin adet olarak gerçekleşmişti.

TÜM AVRUPADA FİYATLAR ARTIYOR

Geçen hafta Türkiye’yi ziyaret eden DS Automobiles CEO’su Béatrice Foucher, otomobilde fiyat artışlarıyla ilgili soruları yanıtlayarak, şunları söyledi: “Araç fiyatları artıyor. Bir tarafta hammadde, diğer tarafta çip krizi ve artan talep var. Öte yandan, lojistik maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Savaş sebebiyle çok başka noktalara gidiyor ve işler karmaşıklaşıyor. Araç maliyetlerinin artması dolayısıyla biz üreticiler de fiyatları artırmak zorunda kalıyoruz. Pazarı ve rakipleri takiip ederek, benzer fiyat konumlandırmalarını korumaya çalışıyoruz. Şu anda Avrupa’da, yüzde 2,2 kadar Alman rakiplerimizin üzerinde fiyatlandırma yapıyoruz. Tüm pazar şu an için fiyatlarını artırıyor. Biz ne yapacağız, insanlar bunun karşılığını ödeyecek mi noktasına gelecek olursak… Toplumsal olarak yüksek fiyatlar kabul edilebilir olmamakla birlikte ürettiğimiz her ürünün satıldığını ve yeni aracın gelmesini beklediğimizi görüyoruz. Önümüzdeki yıl daha fazla çip olması ve üretimin artması ile birlikte pazar beklentilerini karşılayabileceğiz. Şu anki işleyiş normal bir işleyiş değil elbette 2023’ün normalleşmesini öngörüyoruz. Ama elbette söylediğimiz gibi bu kadar yüksek bir sorun ortaya çıkacağı beklenmiyordu açıkçası."