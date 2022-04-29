Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol ne kadar oldu?

Akaryakıt zamları pek çok kişini gündeminde yer alıyor. Bezinde fiyat artışı bekleniyor. Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte akaryakıt zamları gündemden düşmüyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma benzin, motorin başta olmak üzere petrol ürünlerinde fiyat değişikliklerine neden oluyor. Peki, Peki, Akaryakıta zam var mı? Benzin ve motorine zam geldi mi? Benzin fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol ne kadar? İşte detaylar…

BENZİNE ZAM VAR MI?

Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, 30 Nisan cumartesi günün itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Benzine zam beklenirken motorinde ise herhangi bir zam beklenmediği belirtildi.

29 Nisan 2022 Cuma itibariyle güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.01 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19 liradan satılıyor. Ankara'da motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor. İzmir'de motorin litre fiyatı ortalama 22.1 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.11 liradan satılıyor.