Sağlık kartı uygulaması hayata geçirildi! Yabancı turistler faydalanacak, 12 ay boyunca...

Türkiye’nin sağlık turizmi ve uluslararası sağlık hizmetleri alanında son yıllardaki yükselişi 2021’de de hız kesmedi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgiler, Türkiye’nin 2021’deki sağlık turizmi gelirlerinin bir önceki yıla kıyasla yüzde 91 büyüyerek 1 milyon 48 bin doları aştığını, Türkiye’ye sağlık hizmetleri için gelen yabancı turist sayısının da yüzde 65 arttığını gösterdi. Yükseliş trendi, bu alanda Türkiye’yi daha güçlü bir konuma taşıyan yeni ürünleri de beraberinde getirdi. Uluslararası sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren sağlık turizmi markası Globaly Health, başka ülke vatandaşlarının Türkiye’de bulundukları sürede sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına alan yeni bir sağlık kartı geliştirdiklerini duyurdu.

YABANCI TURİSTLERE SAĞLIK KARTI

Sağlık kartıyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Globaly Health CEO’su Dr. Fedakar Günsili, “Globaly Health olarak, başka ülke vatandaşlarının Türkiye’deyken kendilerini ülkelerinde hissetmeleri için gerekli tüm kolaylık ve konforu sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz Globaly Health Sağlık Kartı, bir hastalık geçmişi olsun ya da olmasın, Türkiye’ye gelen turistlere ülkede bulundukları süre boyunca herhangi bir hastalık durumunda kullanabilecekleri kapsamlı bir sağlık güvencesi öneriyor. İçeriği bir sözleşmeyle belirlenen sağlık kartı, paket ücreti dahilinde ayakta ve yatarak sağlık hizmetlerine erişimini 12 ay boyunca teminat altına alıyor” dedi.

ACİL DURUMLARI DA KAPSAYAN 35 BİN DOLARLIK TEMİNAT

Sağlık kartı sahiplerinin sağlık hizmeti aldıkları hastaneyle bir para alışverişine girmek zorunda kalmadığını dile getiren Dr. Fedakar Günsili, “Bu sayede yabancıların fahiş fiyat gibi olumsuz durumlarla karşılaşma olasılığı da ortadan kalkıyor. Acil durumlarda gerekli olabilecek sağlık hizmetlerini kapsayan 35 bin dolarlık ayrı bir teminatı da içeren paket, turizm sektöründe şimdiye kadar sunulmamış bir hizmete de imza atıyor. Ameliyat gibi tedavilerin gerekli olduğu durumlarda ise Globaly Health’ın uzman ekibi en iyi doktor ve hastaneyi en uygun maliyetlerle ayarlayarak, bu maliyet üzerinden indirim hakkı da tanımlıyor. Konaklama ve transfer gibi hizmetleri de içeren ve 1 yıllık bir güvence veren Globaly Health Sağlık Kartı sayesinde sağlıklı ya da halihazırda kronik bir hastalığı olan tüm turistler, Avrupa’nın en uygun maliyetli sağlık hizmetlerine, kendi ülkelerindeymiş gibi erişebiliyor” diye konuştu.

“YILDA 25 BİNİ AŞKIN ULUSLARARASI HASTAYA HİZMET VERİYORUZ”

Sağlık kartını Türkiye’ye gelen başka ülke vatandaşlarının güvenli ve kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi için oluşturduklarını vurgulayan Günsili, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Farklı tıbbi branşlarda, alanında deneyimli binden fazla hekimimizle, yılda 25 bini aşkın uluslararası hastaya hizmet veriyoruz. 2015’ten bu yana faaliyet gösterdiğimiz Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, Ukrayna, Rusya, Azerbaycan gibi birçok ülkede, uluslararası sağlık hizmetleri alanında güçlü ortaklıklara imza atıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de devlet yetkilileri ve milletvekillerinin de katılımıyla bir lansman gerçekleştirdik. Bu hizmeti bölge coğrafyası ve Avrupa’da da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Globaly Health Sağlık Kartı gibi kapsamlı hizmetlerin dünyanın her yerinden uluslararası vatandaşların ilgisini çekeceğini ve ülkemizin sağlık turizminin daha da büyümesine katkıda bulunacağına inanıyoruz.”

DHA-Sağlık - Türkiye-İstanbul / Merkez -