• 06 Mart 2022 - 15:03 • Son Güncelleme:
Yıllar sonra gelen itiraf! Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: "O sahne için 30 prova aldık"
Ah Nerede filmindeki oynayan şarkıcı ve oyuncu Serpil Nur, yıllar sonra ortaya çıktı. Serpil Nur, Ah Nerede filmiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu.
• 06 Mart 2022 - 15:03 • Son Güncelleme:
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Ah Nerede filminde Gülşen Bubikoğlu'nun 3 arkadaşından birini oynayan Serpil Nur, yıllar sonra ortaya çıktı.
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"Hatırlarsanız 'Ah Nerede' filminde Tarık Akan'ı rol gereği bayıltmıştık."
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Sanat dünyasından devam eden dostluklarının olduğunu söyleyen Serpil Nur, "Oya Aydoğan çok iyi arkadaşımdı. Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi'nde okul arkadaşıydık. Nebahat Çehre ve Bülent Ersoy da yakın dostumdur. Hülya Avşar ile tenis kulübünden hala arkadaşız. İstanbul'dan ayrılmadan önce Gülşen Bubikoğlu ile görüşürdük. Rahmetli Bergen de arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.