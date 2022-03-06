Yıllar sonra gelen itiraf! Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: "O sahne için 30 prova aldık"

Sanat dünyasından devam eden dostluklarının olduğunu söyleyen Serpil Nur, "Oya Aydoğan çok iyi arkadaşımdı. Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi'nde okul arkadaşıydık. Nebahat Çehre ve Bülent Ersoy da yakın dostumdur. Hülya Avşar ile tenis kulübünden hala arkadaşız. İstanbul'dan ayrılmadan önce Gülşen Bubikoğlu ile görüşürdük. Rahmetli Bergen de arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.