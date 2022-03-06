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MagazinYıllar sonra gelen itiraf! Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: "O sahne için 30 prova aldık"
HaberlerMagazin Haberleri Yıllar sonra gelen itiraf! Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: "O sahne için 30 prova aldık"
• 06 Mart 2022 - 15:03 • Son Güncelleme:

Yıllar sonra gelen itiraf! Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: "O sahne için 30 prova aldık"

Ah Nerede filmindeki oynayan şarkıcı ve oyuncu Serpil Nur, yıllar sonra ortaya çıktı. Serpil Nur, Ah Nerede filmiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu.

• 06 Mart 2022 - 15:03 • Son Güncelleme:
1Yıllar sonra gelen itiraf Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: O sahne için 30 prova aldık
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Ah Nerede filminde Gülşen Bubikoğlu'nun 3 arkadaşından birini oynayan Serpil Nur, yıllar sonra ortaya çıktı.

2Yıllar sonra gelen itiraf Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: O sahne için 30 prova aldık

HaberTürk'e röportaj veren ünlü isim, akıllarda en kalıcı filmi olan Ah Nerede için bir itirafta bulundu.

3Yıllar sonra gelen itiraf Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: O sahne için 30 prova aldık

Serpil Nur, "Kamera arkasında kalan unutmadığını bir anınız var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

4Yıllar sonra gelen itiraf Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: O sahne için 30 prova aldık

"Hatırlarsanız 'Ah Nerede' filminde Tarık Akan'ı rol gereği bayıltmıştık."

5Yıllar sonra gelen itiraf Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: O sahne için 30 prova aldık

"Üç kız Tarık Akan'ı merdivenlerden çıkarmıştık. Sahneyi çekmeden önce 30 defa prova yapmıştık. Üç gün belimiz ağrıdı, yataktan kalkamadık."

6Yıllar sonra gelen itiraf Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: O sahne için 30 prova aldık

Sanat dünyasından devam eden dostluklarının olduğunu söyleyen Serpil Nur, "Oya Aydoğan çok iyi arkadaşımdı. Sainte-Pulchérie Fransız Lisesi'nde okul arkadaşıydık. Nebahat Çehre ve Bülent Ersoy da yakın dostumdur. Hülya Avşar ile tenis kulübünden hala arkadaşız. İstanbul'dan ayrılmadan önce Gülşen Bubikoğlu ile görüşürdük. Rahmetli Bergen de arkadaşımdı." ifadelerini kullandı.

7Yıllar sonra gelen itiraf Ah Nerede filminin yıldızı Serpil Nur: O sahne için 30 prova aldık

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