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MagazinÜnlü dizinin yıldızı 48 yaşındaki Jossara Jinaro hayatını kaybetti!
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Ünlü dizinin yıldızı 48 yaşındaki Jossara Jinaro hayatını kaybetti!

ABD'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan ER'da rol alan Jossara Jinaro 48 yaşında hayatını kaybetti.

30.04.2022 - 16:12 |
Ünlü dizinin yıldızı 48 yaşındaki Jossara Jinaro hayatını kaybetti!

15 sezon devam eden ER dizisinde rol alan ve GLAAD Ödülleri’ne 2006 yılında aday gösterilerek piyasada kendine yer edinen Jossara Jinaro’nun yaşamını yitirdiği açıklandı.

48 yaşındaki Jinaro’nun bir süredir kanserle mücadele ettiği açıklandı. Açıklamayı Jinaro’nun eşi yaptı ER isimli dizinin yanı sıra Viva Vegas, Passions ve Judging Amy isimli dizilerde de rol alan Jinaro, Anne Hathaway, Stephen Baldwin, Michael Pena ve Maggie Gyllenhaal gibi isimlerle kamera karşısına geçmişti.

Ünlü dizinin yıldızı 48 yaşındaki Jossara Jinaro hayatını kaybetti

ER dizisinde Andrea Clemente karakterini canlandıran Jinaro’nun ölüm haberi sonrasında çok sayıda ünlü sosyal medya üzerinden taziye mesajları yayınladı.

Ünlü dizinin yıldızı 48 yaşındaki Jossara Jinaro hayatını kaybetti

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