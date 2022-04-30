Tuba Ünsal'dan 'Adı Aylin' açıklaması! 'İptal mi oldu?' sorusuna yanıt

Oyuncu, "Benim için enteresan bir durum, beş yıl oldu haklarını alalı ve o süreç içinde kadın yapımcı olarak son düzlükte de oyuncu olarak zorlu süreçten geçtim. Bugün seyirciye emanet edecek olmanın verdiği büyük bir sevinç, hüzün ve burukluk var. Tüm oyuncu arkadaşlarımın büyük katkısı var. Güzel bir maceraydı, hepimiz heyecanlıyız. Hazırlık üç sene sürdü, yaklaşık 3.5 aydır provadayız. Arkamızda koca bir dans ve müzik ekibi var. Sahnede büyük bir şov izleyiciyi bekliyor" demişti.