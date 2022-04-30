Aleyna Tilki'nin klibine Ebru Yaşar'dan tepki! 'Kanal değiştirir, çocuklarıma izletmem'

"BEN O ŞEKİLDE SAHNEYE ÇIKAMAM"

Sanatçı, ünlüler dünyasında uzun süredir konuşulan kadın şarkıcıların iddialı sahne kıyafetleriyle ilgili sorulara ise "Seyirciye şık görünmek gerek. Herkesin kendi zevki, saygı duyuyorum. Kim, nasıl isterse öyle giyinebilir ama ben o şekilde sahneye çıkamam. Bu dönemde seksapalite biraz daha fazla ön planda ama bence öncelik şarkılarda olmalı" cevabını verdi.