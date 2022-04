Aleyna Tilki'nin klibine Ebru Yaşar'dan tepki! 'Kanal değiştirir, çocuklarıma izletmem'

2016 yılında dinlenme rekorları kıran 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla müzik kariyerine adım atan, 'Yalnız Çiçek', 'Sen Olsan Bari' ve 'Dipsiz Kuyum' parçalarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, 'Take It Or Leave It' isimli yeni şarkısına çekilen kliple de çok konuşuldu.