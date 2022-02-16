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Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti

Rumeli türküleriyle bilinen 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

16.02.2022 - 07:51 | | İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, (DHA)
Türkücü Arif Şentürk hayatını kaybetti

Şentürk, sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

Arif Şentürk geçtiğimiz ay Kanal D'de yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olmuş, sevilen şarkılarını seslendirmişti.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?
1941 senesinde Makedonya'nın Kumanova kasabasında dünyaya gelen Arif Şentürk, ilk ve ortaöğretimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra, 1956 yılında ailesiyle beraber Türkiye'ye göç etti.(DHA)

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