GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinTuba Ünsal: Kazandığım parayı tiyatroya yatırdım
HaberlerMagazin Haberleri Tuba Ünsal: Kazandığım parayı tiyatroya yatırdım
ABONE OL

Tuba Ünsal: Kazandığım parayı tiyatroya yatırdım

Tuba Ünsal, Ayşe Kulin’in çok satan romanı “Adı Aylin”i sahneye koymuş galanın ardından yoğun bir eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

30.03.2022 - 12:03 |
Tuba Ünsal: Kazandığım parayı tiyatroya yatırdım

4 milyon TL’ye mal olan oyun, bu eleştirilerin ardından senaryo revizyonu için gösterimini erteleme kararı almıştı. Ünsal önceki gün katıldığı bir davette kredi çekerek tiyatro oyunu için bütçe sağladığını söyledi:

“Profesyonel bir iş kadınıyım. Yaklaşık 8 senedir kendi yapım şirketimde Film ve tiyatro yapıyorum. Oynadığım çoğu projenin yapımcısıyım. Tiyatrodan kazandığım parayı, yine tiyatroya yatırdım. İnsanlar bu yüzden bana deli gözüyle baktı. Ama bu benim mutlu olduğum şeylerden biri.”

UMURUMDA DEĞİL

Oyuncu, “Sosyal medyada ‘Namaz kıldığımı söylemeye çekinirdim’ sözleriniz nasıl tepki aldı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Kötü olduğumda maneviyatımı güçlendirmek için böyle bir şey yaptığımı söyledim. Ve binlerce mesaj aldım. Bu açıklamada bir problem görmüyorum. Fransa’daki arkadaşım kiliseye gidip dua edebiliyorsa, ben de bunu açıklamaktan neden çekineyim. İnsanların da ne düşündüğü umurumda değil.”

Tuba Ünsal: Namaz kılmaya başladım!
İlgili Haber
Tuba Ünsal: Namaz kılmaya başladım!
Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu!
İlgili Haber
Tuba Ünsal galada gözyaşlarına boğuldu!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor!

Yargı’nın yeni bölüm tanıtımına Ceylin’in bebek isteği damga vuruyor!

'İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadık' diyen Seyhan Soylu ifade verdi!

'İzzet Yıldızhan ile aşk yaşadık' diyen Seyhan Soylu ifade verdi!

Evrim Alasya'dan konuşulacak itiraf! 'Emre Kınay kısmetimi kapattı!'

Evrim Alasya'dan konuşulacak itiraf! 'Emre Kınay kısmetimi kapattı!'

Bige Önal : Aras'la gayet iyiyiz

Bige Önal : Aras'la gayet iyiyiz

Sıradaki Haber