Üç Kuruş Kılıç Hicaz kimdir? Hicaz’ı oynayan Necip Memili nereli, kaç yaşında, eşi kim? İşte biyografisi…

Kartal ve Efe düğün hazırlıklarıyla meşgulken Şahin’in oyunu Kartal ve Çetin’i karşı karşıya getirir. Kılıç’ın döndüğünü anlayan Çetin abisinin karşısına çıkar. İkili arasında yaşanan sert yüzleşme sonucunda Çetin, Kılıç’tan kurtulmak için Kartal ve Efe’ye hiç beklemedikleri bir teklifte bulunur. Kılıç rolünü ise Necip Memili üstlendi. İşte Üç Kuruş dizisinde Kılıç Hicaz rolüne hayat veren Necip Memili…

NECİP MEMİLİ KİMDİR?

Necip Memili, 1980 yılında Adana’da doğdu, eğitimini Çukurova Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini ise Yaprak Dökümü ile elde etti. Ardından Dila Hanım dizisindeki Azer karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Necip Memili asıl çıkşını Çukur dizisindeki Cumali karakteriyle yaşladı.

Memili, 27 Mayıs 1980 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite yıllarından bu yana birçok tiyatro oyununda yer alan Memili, Moda Sahnesi’nde tiyatro oyunlarıyla izleyici karşısına çıkıyor.

Dizi kariyerine 2006 yılında ‘Yaprak Dökümü’ ile başlayan Necip Memili, ‘Dila Hanım’ dizisindeki Azer rolü ile dikkat çekti. ‘Hanımın Çiftliği’, ‘Yalan Dünya’, ‘Bedel’, ‘Muhteşem Yüzyıl Kösem’ ve ‘Dolunay’ gibi yapımlarda rol alan Memili, ‘Şahsiyet’teki performansıyla büyük beğeni topladı. ‘Halam Geldi’, ‘Sürgün İnek’, ‘Yok Artık’ ve ‘Kaçma Birader’ gibi sinema filmlerinde rol alan oyuncu, ‘Çukur’ dizisinde Koçovalı Ailesi’nin en büyük kardeşi Cumali’ye hayat verdi.