Teşkilat dizisi yayınlanan son bölümle gündemde. Teşkilat dizisinin 40. Bölümüne Mete Başkan'ın ölüm kalım savaşı geceye damga vurdu. Mesut Akusta’nın canlandırdığı Mete Başkan karakterinin şehit düşmesi dizinin takipçilerini üzdü. Peki, Mete Başkan öldü mü? Mesut Akusta Teşkilat’tan ayrıldı mı? Mesut Akusta diziden ayrıldı mı? İşte detaylar…

METE BAŞKAN ÖLDÜ MÜ? MESUT AKUSTA TEŞKİLAT’TAN AYRILDI MI?

Teşkilat dizisinin 40. bölümündeki görüntüler ardından Mete Başkan'ın dizideki akıbeti merak ediliyor. Kurşunların hedefi olan Mete Başkan'ın Teşkilat macerasının devam edip etmeyeceği 40. bölümde belli oldu. u. Mete Başkan, hastanede tedaviye alındı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Başkan'ın kalbi durdu. Doktorların hayata döndürme mücadelesi karşılıksız kaldı ve Mete Başkan yaşamını yitirdi.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Ekip, Mete Başkan’ı hayatta tutabilmek için büyük bir cenderenin içinden çıkmak zorundadır. Ekibin vatan toprağına dönmesi için tüm birimler seferber olurken, ekip üyelerinin ise tek bir hedefi vardır: İntikam! Büyük operasyon başlar ancak operasyonun her aşamasında ekip üyeleri kendi duyguları ile yüzleşmek durumunda kalır.

Mete Başkan’a verdikleri şeref sözünü tutabilmek için verdikleri mücadele ekip üyeleri hayatlarını ortaya koymaktan çekinmeyecektir.

MESUT AKUSTA KİMDİR?

Akusta, 22 Şubat 1964 tarihinde Konya'da dünyaya geldi. Babasını kaybettikten sonra ise Ankara'ya taşındılar. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da aldı. Edebiyat ve sanat fakültesini kazandı. Ankara'da çocuk oyunu ile tiyatroya başladı. 1992 yılında Hadi Çaman Yedi Tepe Oyuncuları'na katıldı. 1997 yılında Nezihe Araz'ın yazdığı Cahide oyununda rol aldı. Fehim Paşa Konağı, Atları da Vurdular ve Şerefe Yirminci Yüzyıl adlı müzakerelerde yer aldı. 14 Ocak 2011 yılında kaza yapmıştı. Akusta, 2016 yılından bu yana Şafak Özbir ile evlidir ve çiftin bir kızı bulunuyor.