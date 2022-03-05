GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TelevizyonCumanın galibi Arka Sokaklar
HaberlerTelevizyon Haberleri Cumanın galibi Arka Sokaklar
ABONE OL

Cumanın galibi Arka Sokaklar

Yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, Kanal D’nin 16 sezondur ekranda olan fenomen dizisi 'Arka Sokaklar', 4 Mart Cuma akşamı yayınlanan bölümü yine zirvede yer aldı.

05.03.2022 - 11:40 |
Cumanın galibi Arka Sokaklar

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre; Total kategoride 7.14 reyting ve yüzde 16.87 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın yer aldığı Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.

Messi'nin kıyafeti olay oldu! 'Küçükken annem beni böyle giydiriyordu'
İlgili Haber
Messi'nin kıyafeti olay oldu! 'Küçükken annem beni böyle giydiriyordu'
Serenay Sarıkaya: 'Bergen', Farah Zeynep Abdullah'a kısmetmiş
İlgili Haber
Serenay Sarıkaya: 'Bergen', Farah Zeynep Abdullah'a kısmetmiş
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, Uzay'ın doğum gününü kutladı
İlgili Haber
Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, Uzay'ın doğum gününü kutladı
Metin Akpınar'a mahkemeden iyi haber! 'Mavi boncuk' davası...
İlgili Haber
Metin Akpınar'a mahkemeden iyi haber! 'Mavi boncuk' davası...

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Aslı Bekiroğlu'ndan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum!

Aslı Bekiroğlu'ndan, Çağrı Telkıvıran ile Biran Damla Yılmaz aşkına ilk yorum!

Pelin Akil, kocası Anıl Altan'ın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı!

Pelin Akil, kocası Anıl Altan'ın bornozlu paylaşımına kayıtsız kalamadı!

Jessica Biel'den 40 yaş paylaşımı! 'Geçmişte Justin ve benim...'

Jessica Biel'den 40 yaş paylaşımı! 'Geçmişte Justin ve benim...'

Cumanın galibi Arka Sokaklar

Cumanın galibi Arka Sokaklar

Sıradaki Haber