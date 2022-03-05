Cumanın galibi Arka Sokaklar

Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği Arka Sokaklar, Kantar Medya’nın verilerine göre; Total kategoride 7.14 reyting ve yüzde 16.87 izlenme payı alarak, günün en çok izlenen yapımı oldu.

Senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı, oyuncu kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar’ın yer aldığı Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile cuma akşamları Kanal D’de.