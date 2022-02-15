Arda ile Omuz Omuza 117. bölüm fragmanı yayında!

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, Yargı dizisinde "Savcı Pars" rolünü başarıyla oynayan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ı konuk ediyor. Mehmet Yılmaz Ak, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Bulut Pasta" yapmaya çalışacak.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 13.00’da Kanal D’de!