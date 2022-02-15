GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
TelevizyonArda ile Omuz Omuza 117. bölüm fragmanı yayında!
HaberlerTelevizyon Haberleri Arda ile Omuz Omuza 117. bölüm fragmanı yayında!
ABONE OL

Arda ile Omuz Omuza 117. bölüm fragmanı yayında!

Arda ile Omuz Omuza’nın bu haftaki konuğu Yargı dizisinde "Savcı Pars" rolünü başarıyla oynayan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, tarifi dinleyerek "Bulut Pasta" yapmaya çalışacak.

15.02.2022 - 17:55 |
Arda ile Omuz Omuza 117. bölüm fragmanı yayında!

Türkiye’nin sevilen şeflerinden Arda Türkmen’in, her hafta pazar günü mutfağında ünlü bir konuğu ağırladığı program Arda ile Omuz Omuza yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Arda Türkmen, Yargı dizisinde "Savcı Pars" rolünü başarıyla oynayan oyuncu Mehmet Yılmaz Ak'ı konuk ediyor. Mehmet Yılmaz Ak, Arda Türkmen’in yaptıklarını görmeden, sadece sesini duyarak, tarifi dinleyerek "Bulut Pasta" yapmaya çalışacak.

Ünlü isimlerin, Arda Türkmen’in yardımıyla mutfak performanslarını sergilediği program Arda ile Omuz Omuza pazar günü saat 13.00’da Kanal D’de!

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sevilen isim Arif Şentürk hayatını kaybetti!

    Sevilen isim Arif Şentürk hayatını kaybetti!

    Arda ile Omuz Omuza 117. bölüm fragmanı yayında!

    Arda ile Omuz Omuza 117. bölüm fragmanı yayında!

    Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı!

    Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı!

    Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

    Demet Özdemir'in evlilik teklifi sırasında giydiği elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı!

    Sıradaki Haber