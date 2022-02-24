• 24 Şubat 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu
Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Nagihan, Yasin, Gökhan ve Yunus Emre olmuştu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, iletişim ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 23 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Öte yandan Acun Ilıcalı konseyde yeni dönemi duyurdu. Ilıcalı konsey öncesi yaptığı açıklamada birleşme partisi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni eleme sistemini anlattı. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Hangi isim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir? 23 Şubat Çarşamba hangi isim adaya veda edecek? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte bilgiler...
• 24 Şubat 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.
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SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada birleşme partisi ile ilgili tarih verdi.
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