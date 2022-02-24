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MagazinSurvivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu
• 24 Şubat 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

Survivor’da kim elendi, kim gitti? sorusu merak ediliyordu. Survivor All Star'da eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Nagihan, Yasin, Gökhan ve Yunus Emre olmuştu. Nefes kesen haftada adaya veda eden isim belli oldu. Ünlüler ve gönüllüler, iletişim ödül oyununda kıran kırana yarıştı. Survivor ödül oyununu kim kazandı? 23 Şubat Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? soruları yanıt buldu. Öte yandan Acun Ilıcalı konseyde yeni dönemi duyurdu. Ilıcalı konsey öncesi yaptığı açıklamada birleşme partisi ile ilgili açıklamalarda bulundu ve yeni eleme sistemini anlattı. Peki, Survivor kim elendi? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Hangi isim elendi? Survivor eleme adayları kimlerdir? 23 Şubat Çarşamba hangi isim adaya veda edecek? Bu akşam Survivor'da elenen kim oldu? Survivor adaya kim veda etti? İşte bilgiler...

• 24 Şubat 2022 - 00:19 • Son Güncelleme:
1Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu
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Survivor All Star 2022 bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen yarışma Survivor'da bir eleme heyecanı daha yaşandı. Survivor'da konsey toplandı ve gecenin sonunda bir kişi daha adaya veda etti.

2Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

Bu haftanın ilk 2 dokunulmazlığını Ünlüler kazanmıştı. İlk 2 eleme adayı Yunus Emre ve Yasin olmuştu.

3Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

Ardından 3. dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı ve Ünlüler takımında Nagihan Sürgün adasına gitti. Gönüllüler takımında ise Yağmur 4. eleme adayı olarak Gökhan'ın ismini söyledi.

4Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da bu akşam iletişim oyunu oynandı. Survivor 2022'de ünlüler ve gönüllüler takımı bir kez daha karşı karşıya geldi.

5Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

Nefes kesen mücadele sonrasında iletişim ödülünü kazanan takım belli oldu.

623 ŞUBAT SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI

23 ŞUBAT SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler takımı bir kez daha parkurda karşı karşıya geldi. İletişim ödülünü kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Ödülü kaybeden ünlüler takımı büyük bir üzüntü yaşadı.

7Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

İletişim ödülünü kazanan gönüllüler, sevdiklerinden gelen mesajları okudu. Yarışmacılar mesajları okurken zaman zaman duygusal anlar yaşadı.

8Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

Bu haftanın performans birincisi Sema oldu. Birinci olan Sema hediye çeki kazandı.

9SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada birleşme partisi ile ilgili tarih verdi.

10Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

Acun Ilıcalı hızlı eleme sistemine geçildiğini ve birleşme partisinin Mart ayının sonunda yapılacağını duyurdu.

11SURVİVOR HIZLI ELEME SİSTEMİ NEDİR

SURVİVOR HIZLI ELEME SİSTEMİ NEDİR?

Survivor'da birleşme partisine 22 yarışmacı katılacak. Bu haftadan sonra hızlı eleme sistemi ile birlikte haftada 2 yarışmacı adaya veda edecek.

12SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

- Yunus Emre - Yasin - Nagihan - Gökhan

13Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

Ada Konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı, SMS sıralamasına göre adaya veda ismi açıkladı.

14Survivor’da kim elendi, kim gitti 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

SMS oylaması sonucu adaya veda eden isim Yunus Emre oldu.

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Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

Survivor’da kim elendi, kim gitti? 23 Şubat Survivor All Star elenen isim kim oldu? Nagihan mı, Yasin mi, Gökhan mı, Yunus Emre mi? Acun Ilıcalı yeni kararı duyurdu

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