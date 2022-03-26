Seray Sever'den duygulandıran paylaşım: İnsan acılarla büyüyor, evriliyor

Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda jüri üyeliği yapan Seray Sever, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. Bir süredir Bodrum'da yaşayan ünlü sunucu, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu duyurmuştu.

"Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Çok heyecanlıyız" ifadelerini kullanan Seray Sever, hayatının en güzel günlerini yaşarken babası Tamer Sever'in acı haberiyle sarsıldı. Oyuncunun Bodrum'da yaşayan babası Tamer Sever (74), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Zor günler geçiren Seray Sever, babasının ardından bugün sosyal medya hesabında duygusal bir paylaşımda bulundu. Karnı burnunda pozlarını Instagram hesabında yayınlayan Sever, duygularını paylaştı.

Ünlü isim, gönderisinde; "Zaman hızla akıp geçiyor... Yaşadığımız boyut tam bir dualite; doğum, ölüm, sevinç, üzüntü, kahkaha, ağlama, saymakla bitmez. İnsanoğlu bu iniş çıkışlarla, hem hiç ölmeyecekmiş gibi doyasıya yaşamak hem de yarın ölecekmiş gibi farkındalık geliştirmek durumunda. Her aldığımız nefes şükür sebebi. Her an çok kıymetli, özellikle sevdiklerimizle paylaştığımız. Çok şanslıyım böyle bir babanın evladı olduğum için, diğer taraftan çok acı çekiyorum bu kadar yüksekten düştüğüm için..." dedi.

Sever, sözlerine; "Yine de Onun istediği ve beklediği şekilde yoluma devam edeceğim. Dimdik ve güçlü yaşama sarılarak, anıları yaşatarak ve beklentilerini karşılayarak canım babam. Kızlarımız en büyük motivasyonum. Allah'ım onları lütfuyla, kolaylıkla, sağlıkla ve hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin en büyük duam. Anne olmak isteyen her kadın için deneyimlerimi ve yolumu bir bir paylaşacağım. Biz elimizden geleni yapalım ve gerisini Rabbime bırakalım" diye devam etti.

"Ben son aylarda insanoğlunun ne kadar aciz olduğunu kendi yaşadıklarımla anladım" diyen ünlü isim, "İnsan acılarla büyüyor, evriliyor. Her şeye farklı bir perspektiften bakabilmek, inançlı olmak, evrende her şeyin enerji olduğu bilincinde olmak ve hiç bir şeyin kaybolmadığını idrak edebilmek dayanma gücü veriyor. Akıştayım, tevekküldeyim ve canım babam içimde yaşıyor, en güvenli yerde" ifadelerini kullandı.

49 yaşındaki ünlü ismin paylaşımına binlerce beğeni ve destek yorumu geldi.

"KIYAFETLERİ BİLE HAZIRDI"



Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da babası Tamer Sever'in hastanedeki son görüntüsünü paylaşan Sever, "Bugün Berat Kandili. Biricik aşkım, can yoldaşım, en iyi dostum canımın içi babacığımı Hakk'ın rahmetine uğurlayışımızın 9. Günü… Bu paylaşımı yapmak benim için çok zor... Çünkü bir türlü cesaretimi toplayamıyorum. İnanamıyorum. Nefes alamıyorum. Çok zor süreçlerden geçtik, çok çabaladık… Canım babamın nefesi bile yeter Allah'ım dedim. Takdir-i ilahi, insan o kadar aciz ki ölüm karşısında… Sözün bittiği yer… Ancak çok derin inanç, yaşananlara farklı bir perdeden bakma ve tevekkül çıkış yolu sanırım. Ruh ölümsüz ve bu dünyadan haklarını helal ederek geçiş yapanlar huzurlu biliyorum, yine de ateş düştüğü yeri yakıyor .O acı tarifsiz" demişti.

Ünlü isim, sözlerine; "Üstüne gelen özlem ve çaresizlik çok yakıcı. Tam babam ilk defa dede olacak, torunlarını kucaklayacak sevinci yaşarken her şey boğazıma düğümleniyor. En derin acı ve en büyük mucize kol kola. Doğum ve ölüm iç içe. Babam benim hep güçlü olmamı istedi, beni de öyle yetiştirdi. Her zaman deneyim alanıma izin verirken, bana hiç hissettirmeden kol kanat gerdi. Bir dediğimi iki etmedi. Hep derin anlayış ,hep arkamdaki dağ, başımdaki el, içimdeki güç oldu. Hep şükrettim varlığına ve babasının kızı olmaya. Allah milyon kere razı olsun en kıymetlimden. Biliyorum ki evlatlarıyla gurur duyuyor, hakkı helal. Hem de kardeşim ve eşim dahil 3 evladı var. Son haftasında herkesle helalleşti, hepimizi birbirimize emanet etti. Tabii bunları hep fark ettirmeden yaptı çünkü hastaneden çıkacağına inanıyordu, kıyafetleri bile hazırdı ama olmadı…" diye devam etmişti.

"BİR GÜN KAVUŞACAĞIZ"



"Şu an biliyorum ki yanımızda, bizi görüyor, koruyor ve gönlümüze ferahlık veriyor. Güçlü olmamızı istiyor. Prenseslerini bekliyor ve yaşama sevincini kucaklamamızı istiyor" diyen Sever, "Kızlarım ve babamın ruhunun mutlu olması için güçlü olacağım Allah'ımın izniyle. Canım ailem, güzel dostlarım hep yanımdalar. Babam hep listeler halinde her şeyi düzenler, onun dünyadaki eli ayağı olarak düzenini el birliğiyle devam ettireceğiz. Ve bir gün kavuşacağız. Bu mübarek Kandil günü Rabbim dualarımızı kabul etsin, dertlilere deva, hastalara acil şifalar versin. Her dileğimizi lütfuyla, kolaylıkla , hayırlısıyla gerçekleştirsin. Bilerek bilmeyerek işlediğimiz tüm günahları affetsin. Kandilimiz mübarek, dualarımız kabul olsun. Dostlar sağ olsun" ifadelerini kullandı.