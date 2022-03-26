Nurgül Yeşilçay'dan çorba fiyatına isyan! 'Uçmuş bunlar'
Geçtiğimiz hafta ekranlara veda eden 'Son Nefesime Kadar' adlı dizide başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile Bodrum'a gitti. 46 yaşındaki oyuncu, bir restoranda içtiği çorbaya ödediği ücrete sitem etti.
Daha önce 'İkinci Bahar', 'Asmalı Konak', 'Aşk ve Ceza', 'Paramparça', 'Gülperi', 'Aşk Kırmızı' gibi yapımlarda rol alan Nurgül Yeşilçay, uzun bir süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile tatile çıktı.
"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü!" diyen Yeşilçay, "Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun; emniyet kemerinizi takın lütfen! Kaza 1 ay kadar önce oldu. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.
Cem Özer ile evliliğinden Osman Nejat adında bir oğlu olan Yeşilçay, sözlerine; "Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" şeklinde devam etmişti.