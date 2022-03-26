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MagazinNurgül Yeşilçay'dan çorba fiyatına isyan! 'Uçmuş bunlar'
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• 26 Mart 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:

Nurgül Yeşilçay'dan çorba fiyatına isyan! 'Uçmuş bunlar'

Geçtiğimiz hafta ekranlara veda eden 'Son Nefesime Kadar' adlı dizide başrol oynayan Nurgül Yeşilçay, yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile Bodrum'a gitti. 46 yaşındaki oyuncu, bir restoranda içtiği çorbaya ödediği ücrete sitem etti.

• 26 Mart 2022 - 12:10 • Son Güncelleme:
1Nurgül Yeşilçaydan çorba fiyatına isyan Uçmuş bunlar
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Daha önce 'İkinci Bahar', 'Asmalı Konak', 'Aşk ve Ceza', 'Paramparça', 'Gülperi', 'Aşk Kırmızı' gibi yapımlarda rol alan Nurgül Yeşilçay, uzun bir süredir aşk yaşadığı yapımcı sevgilisi Necati Kocabay ile tatile çıktı.

2Nurgül Yeşilçaydan çorba fiyatına isyan Uçmuş bunlar

Rol aldığı dizinin final yapmasının ardından soluğu Bodrum'da alan güzel oyuncu, bir mekanda çorba içti. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Yeşilçay, bir kase çorbanın 132 TL olduğunu öğrenince yaptığı paylaşımla sitem etti.

3UÇMUŞ BUNLAR

"UÇMUŞ BUNLAR"

Çorbanın fotoğrafını takipçileriyle paylaşan ünlü isim, "Ay öyle bir yerdeyiz ki of çok iyi. Çorba ölmeden önce. Ay fiyatını yazmayı unutmuşum 132 TL. Uçmuş bunlar ya" notunu düştü.

4ÖLÜMDEN DÖNDÜ

ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Öte yandan Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde Instagram'dan yaptığı paylaşımla 1 ay önce kendi aracıyla büyük bir trafik kazası atlattığını duyurmuştu.

5Nurgül Yeşilçaydan çorba fiyatına isyan Uçmuş bunlar

Hastanelik olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, yüzüne dikişler atıldığını dile getirmişti. Yaşadıklarını anlatan Nurgül Yeşilçay, sosyal medya hesabından son sağlık durumuyla ilgili de konuşmuştu.

6Nurgül Yeşilçaydan çorba fiyatına isyan Uçmuş bunlar

"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü!" diyen Yeşilçay, "Kendi kullandığım araçla büyük bir kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı. Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek. Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun; emniyet kemerinizi takın lütfen! Kaza 1 ay kadar önce oldu. Şimdi iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

7FREN YERİNE GAZA BASTIM

"FREN YERİNE GAZA BASTIM"

Ünlü oyuncu, daha sonra kazaya ilişkin yaptığı bir açıklamada da "Talihsiz bir kazaydı. İzleri hala geçmedi. Normalde otomobil kullanmayı seven birisi değilim. Kullanmak zorunda kaldım" demişti.

8Nurgül Yeşilçaydan çorba fiyatına isyan Uçmuş bunlar

Cem Özer ile evliliğinden Osman Nejat adında bir oğlu olan Yeşilçay, sözlerine; "Frene basayım derken panikleyerek gaza bastım. Hem direğe hem de ağaca vurdum. Doktor kontrolü devam ediyor. Kalıcı bir hasar yok. Elektroşok ve fizik tedavi devam ediyor. Üç aylık bir süre içerisinde düzelecek" şeklinde devam etmişti.

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