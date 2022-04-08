Semra San'dan Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı açıklaması!

Yeni şarkısı 'Gözün Aydın'dan bahseden Semra San, “Çok güzel tepkiler geliyor. Şarkıda Mustafa Ceceli back vokal yaptı, teşekkür ediyorum. Bundan bir sene önceki şarkımız ‘Sefil’ de çok beğenilmişti. Pandemi döneminde çok güzel şarkılar hazırladık, Tekli tekli çıkarmayı düşünüyorum” dedi.

"SİNAN ÖZGÜR RUHLU BİR ADAM"

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasında olan Sinan Akçıl hakkında ise şarkıcı, “Beni takipten çıkardı önce, tabi ben de onları takipten çıkardım. Ne oldu bilemem onu kendisine sormak lazım. Sinan’la çok eski arkadaşız. Düet şarkımız da çok güzel devam etti ama daha güzel de olabilirdi. Sinan Bey rahata kavuşunca yeniden takipleşme oldu. Yani Sinan özgür ruhlu bir adam. Çok eski bir arkadaşım dediğim gibi. Belli olmaz ileride tekrar çalışabiliriz” dedi.

San, “Akustik şarkılar hazırlıyorum. Birkaç tane dizi projelerii de var, onları değerlendirebilirim. Önümüzde mayıs haziran ayında Almanya konserlerim var. Onların hazırlıkları var” şeklinde konuştu.

"TAN'A KATILMIYORUM"

Tan Taşçı’nın akustik çalışmalar için ‘Herkes önceden kayıt yapıyor, üstüne okuyor" sözleri hatırlatılan Semra San, “Aslında kendi performansımızı gösterdiğimiz için Tan'a katılmıyorum. Sahnede insanlar kendi performansını gösteriyor ama en güzel şekilde hazırlamak istiyor. Ben katılmıyorum” ifadelerini kullandı.