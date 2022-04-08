Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinYargı’da Ilgaz'ın çaresizliği artıyor! 'Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim'
HaberlerMagazin Haberleri Yargı’da Ilgaz'ın çaresizliği artıyor! 'Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim'
• 08 Nisan 2022 - 10:49 • Son Güncelleme:

Yargı’da Ilgaz'ın çaresizliği artıyor! 'Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim'

Kanal D’nin her pazar akşamı izleyicileri ekranlarına kilitleyen Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın 28. bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha yayınlandı. Yaşadığı kaybın etkilerini üstünden atamayan Ceylin, Yekta’nın onu cinayet mahalline götürmesiyle gerçeklere adım adım yaklaşıyor. Ilgaz’ın çaresizliği Metin’e duyulan öfkeyi gittikçe arttırırken Metin’in bıraktığı mektupla birlikte ortalık karışıyor.

• 08 Nisan 2022 - 10:49 • Son Güncelleme:
1Yargı’da Ilgazın çaresizliği artıyor Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim
ABONE OL

Sezonun en çok konuşulan dizisi Yargı’nın yeni bölüm tanıtımında izleyenler Ilgaz’ın babası Metin’e duyduğu öfkeye tanık olacak.

2Yargı’da Ilgazın çaresizliği artıyor Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim

Tanıtımda Çınar’ın elinde bavuluyla evi terk edişiyle birlikte Metin’in mektup bırakıp ortadan kaybolduğu görülüyor.

3Yargı’da Ilgazın çaresizliği artıyor Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim

Ilgaz’ın öğrendiği gerçek karşısındaki çaresizliği ve utancı izleyenlerin içini burkuyor.

4Yargı’da Ilgazın çaresizliği artıyor Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim

Her şeyi bilen Yekta’nın Ceylin’i olay yerine götürdüğü anlar izleyenlerin nefesini tutmasına sebep oluyor.

5Yargı’da Ilgazın çaresizliği artıyor Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim

Tanıtımda fonda Gül’ün sesinden duyulan, “Gerçek sevginin önüne geçemez ne zaman ne de mekan…” sözüyle birlikte seyircinin kafasındaki “Ceylin ile Ilgaz’ın arası nasıl olacak?” sorusu Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.

6
7Yargı’da Ilgazın çaresizliği artıyor Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim

Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi!

    Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık gömleğinin düğmelerini açıp poz verdi!

    Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan estetik itirafı!

    Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı'dan estetik itirafı!

    Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır 18'inci ölüm yıl dönümünde unutulmadı

    Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır 18'inci ölüm yıl dönümünde unutulmadı

    Camdaki Kız'da Nalan'ı şaşırtan fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'

    Camdaki Kız'da Nalan'ı şaşırtan fotoğraf! 'Korktuğu gerçekle yüzleşti'