• 08 Nisan 2022 - 10:49 • Son Güncelleme:
Yargı’da Ilgaz'ın çaresizliği artıyor! 'Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim'
Kanal D’nin her pazar akşamı izleyicileri ekranlarına kilitleyen Ay Yapım imzalı dizisi Yargı’nın 28. bölümünden heyecan dolu bir tanıtım daha yayınlandı. Yaşadığı kaybın etkilerini üstünden atamayan Ceylin, Yekta’nın onu cinayet mahalline götürmesiyle gerçeklere adım adım yaklaşıyor. Ilgaz’ın çaresizliği Metin’e duyulan öfkeyi gittikçe arttırırken Metin’in bıraktığı mektupla birlikte ortalık karışıyor.
• 08 Nisan 2022 - 10:49 • Son Güncelleme:
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Her şeyi bilen Yekta’nın Ceylin’i olay yerine götürdüğü anlar izleyenlerin nefesini tutmasına sebep oluyor.
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Sema Ergenekon’un kaleminin Ali Bilgin’in rejisiyle buluştuğu ‘Yargı’nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Arda Anarat, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Şükran Ovalı, Nilgün Türksever, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar Yalçınkaya, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.‘Yargı’ yeni bölümüyle her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…