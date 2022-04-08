Yargı’da Ilgaz'ın çaresizliği artıyor! 'Bunu yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim'

Tanıtımda fonda Gül’ün sesinden duyulan, “Gerçek sevginin önüne geçemez ne zaman ne de mekan…” sözüyle birlikte seyircinin kafasındaki “Ceylin ile Ilgaz’ın arası nasıl olacak?” sorusu Yargı’nın yeni bölümünde yanıt bulacak.