Demet Özdemir'den düğün açıklaması: 15 yaşından beri hayalini kuramadım!

"ÇOK HIZLI YOL ALAMIYORUZ"

Düğün hazırlıklarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Şu an set başladığı için çok da hızlı yol alamıyoruz. Aslında her şey böyle bir rahatlığa da erdi. Zaten beraberiz sizlerle, paylaşacağız. Gizleyip saklayıp 'Şurayı hedef gösterdiler, ama orada evlendiler' gibi bir şey yok. 'Dört gün dört gece' gibi bir şey de yok, anca iki gün olursa olur. Bir günü arkadaşlarımızla oluruz. Ama hiç kesin bir durum yok" dedi.



Özdemir, "Nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz?" sorusuna ise, "Çalışmaktan bunun hayalini 15 yaşından beri kuramadım" cevabını verdi.