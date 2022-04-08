Demet Özdemir'den düğün açıklaması: 15 yaşından beri hayalini kuramadım!
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden 14 Şubat Sevgililer Günü'nde müjdeli haber gelmişti. Koç'un evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren Özdemir, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Ayaküstü gazetecilerle konuşan oyuncu, düğün planlarıyla ilgili soruları yanıtladı.
Oğuzhan Koç, oyuncu Yağmur Tanrısevsin'le beş yıllık ilişkisi bittikten kısa süre sonra Demet Özdemir ile görüntülenmişti. İlk önce "Aşk yok" diyen ikili, daha sonra birlikteliği kabullenmişti.
"BİR DAHA ASLA OLMAZ"
Bir yıldır birlikte olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, aralık ayında âşıklar şehri Paris'e gitmiş, ancak sonrasında ayrılmıştı. Paris onlara uğursuz gelmiş, dönüşte büyük bir kavga eden çift, "Bir daha asla olmaz" diyerek, ayrı yollara gitmiş ve birbirlerini sosyal medyadan takibi bırakmıştı.
Beyazıt Öztürk "Açılmak istersen dinleriz" esprisi yaparken, Acun Ilıcalı "Yapabileceğimiz bir şey varsa buradayım, seni üzgün görmek istemiyoruz tabii ki" demişti. Diğer jüri üyesi Ebru Gündeş'in "Araya girelim" diyerek, eski aşıkların arasını düzeltmek için göndermede bulunması da 'O Ses Türkiye' finalinde çok konuşulan anlardan olmuştu.
EVLİLİK KARARI ALDILAR
Barışmalarının üzerinden fazla zaman geçmeden Koç, Sevgililer Günü'nde Demet Özdemir'e evlenme teklifi etmişti. Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda, 'Dünyadan Uzak' şarkısında Demet Özdemir sevgilisine 'evet' demiş, ikili böylece evlilik kararı almıştı.
Evlilik teklifinin hemen öncesinde milyonluk araçla sevgilisi Demet Özdemir'i evinden alan Oğuzhan Koç, görüntülendiklerini fark edince, arabasını kenara çekerek muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Özdemir, "Bize azıcık bir sürpriz bıraksaydınız" sözleriyle tatlı bir sitemde bulunmuş; Koç ise "Evet, gerçekten" diyerek, sevgilisine destek vermişti.
"NASIL GEREKİYORSA ÖYLE GİYİNDİK"
14 Şubat Sevgililer Günü hatırlatılın Koç, "Herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun, biz çok mutluyuz. Allah herkesi mutlu mesut etsin" açıklamasını yapmıştı. Şarkıcı, "Damat gibi giyinmişsiniz" yorumuna ise, "Nasıl gerekiyorsa öyle giyindik" cevabını vermiş; bu sırada Özdemir, kahkahayı patlatmıştı.
Neşesi bir hayli yerinde olan güzel oyuncu, ünlü şarkıcının sürpriz evlenme teklifiyle alakalı, "Müsaade ederseniz olacak" ifadelerini kullanmıştı.
"GÜZEL ŞEYLERİ PAYLAŞMAYI SEVİYORUM"
Demet Özdemir, tüm bunların ardından geçtiğimiz gün Bebek'te objektiflere takıldı. Erken saatlerde masaj yaptıran Özdemir, çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarını görünce, "Durun durun, yavaş, geliyorum" diyerek takıldı.
"Yaza hazırlık mı var?" sorusuna Özdemir, "Yok, spor değil aslında bu omurilik masajı gibi bir şey. Arkadaşımın yeri, öyle bir denedim. Güzeldi. O yüzden ben de deneyimliyorum, güzel şeyleri paylaşmayı seviyorum. Yaza hazırlık için daha vaktim var. Yoğun set programı olunca tabiki ihtiyacımız oluyor böyle şeylere. Güzel, yoğun bir tempoda çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi.
"ÇABUK PİŞMAN OLURUM"
Güzel oyuncu, "Demet Özdemir'i ne sinirlendirir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Bir sürü şey olabilir tabii ki, ama çalışma ortamında ve insan ilişkilerinde ukalalık ve saygısızlığa bence kimsenin tahammülü yok, o olabilir. Açıkçası bunu fazla düşünmedim. Sinirim çok çabuk geçer, çok da çabuk pişman olurum."
"KESİN BİR ŞEY YOK"
Muhabirlerin, "'Aşk Tatikleri' filminin ikincisinin geleceği söyleniyor, neler diyeceksiniz?" demesi üzerine Özdemir, "Kesin bir imzamız, bir şeyimiz olmadığı için bir şey söylemeyeyim. Ben de Instagram'da okudum böyle bir şey, insanların istediklerini biliyorum ama net bir şey söylemek istemiyorum. Kimseyi de zor durumda bırakmak istemiyorum" dedi.
Özdemir, "Hazırladığınız bir proje var mı?" sorusunu, "Şu an bizim setimiz başladı. Onunla ilgili çok bilgi veremiyorum, sadece o yüzden kusura bakmayın. Tabii ki açıklama yapacağımız zamanlar da olacak, o zaman da beraber oluruz açıklarım" diye yanıtladı.
"ÇOK HIZLI YOL ALAMIYORUZ"
Düğün hazırlıklarıyla ilgili de konuşan oyuncu, "Şu an set başladığı için çok da hızlı yol alamıyoruz. Aslında her şey böyle bir rahatlığa da erdi. Zaten beraberiz sizlerle, paylaşacağız. Gizleyip saklayıp 'Şurayı hedef gösterdiler, ama orada evlendiler' gibi bir şey yok. 'Dört gün dört gece' gibi bir şey de yok, anca iki gün olursa olur. Bir günü arkadaşlarımızla oluruz. Ama hiç kesin bir durum yok" dedi.
Özdemir, "Nasıl bir düğün hayal ediyorsunuz?" sorusuna ise, "Çalışmaktan bunun hayalini 15 yaşından beri kuramadım" cevabını verdi.
"RUTİN KONTROL"
"Oğuzhan bey bir doktor kontöründen geçmişti" diyen Demet Özdemir, "Kulak burun boğaz rutin kontrolü, herhangi bir şey yok" açıklmasını yaptıktan sonra arabasına binerek uzaklaştı.
Öte yandan aşkları tam gaz devam eden Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yer alan bir balıkçıdan çıkarken kameralara yansımıştı. Gazetecilerle konuşan ikili, her şeyin çok güzel gittiğini söylemişti.
Muhabirlerin, "Müstakbel eşiniz birçok markanın reklam yüzü. Dijital platformda da marka yüzlerinden bir tanesi. Neler söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine Koç, "Demet ne yapıyorsa en iyisini yapıyor. Ben de sonuna kadar destekliyorum. İşinin hakkını veriyor. İlk ve tek hayranıyım" diyerek, nişanlısına övgü dolu sözler sarfetmişti.
"KESİNLEŞİNCE PAYLAŞACAĞIZ"
Düğün tarihlerini daha belirlemediklerini söyleyen ünlü çift, "Tarih kesinleşince sizinle paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.
Öncesinde ise Beyoğlu'nda görüntülenen ikili, "Düğün tarihiniz belli oldu mu? 'Çeşme'de olacak' şeklinde iddialar çıktı, doğru mu?" sorularına, "Henüz belli değil" karşılığını vererek, söz konusu haberleri yalanlamıştı.
"SAKLIYORUM, GÖREMEZSİNİZ"
Oğuzhan Koç'un Sevgililer Günü'ndeki evlenme teklifi için aldığı yüzüğün sorulması üzerine Özdemir, "Bakın saklıyorum, göremezsiniz. İyi geceler arkadaşlar" demiş, çift kendilerini bekleyen araca binerek uzaklaşmıştı.
TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programında yer alan habere göre, Oğuzhan Koç, diz çökerken elinde duran dört karatlık özel tasarım tektaş yüzük için 1 milyon 200 bin TL ödemişti.