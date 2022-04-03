GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
MagazinSelin Ciğerci de sitem etti! 'Ne kadar çirkin ve ayıp'
HaberlerMagazin Haberleri Selin Ciğerci de sitem etti! 'Ne kadar çirkin ve ayıp'
ABONE OL

Selin Ciğerci de sitem etti! 'Ne kadar çirkin ve ayıp'

Gökhan Çıra'nın teskeresi sırasında Selin Ciğerci'nin 4 araçlı konvoyla kışlaya girdiği iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Gökhan Çıra iddiaları yalanlarken Selin Ciğerci de kısa bir açıklama yaptı ve "Ne kadar çirkin ve ayıp" yorumunda bulundu.

03.04.2022 - 16:12 |
Selin Ciğerci de sitem etti! 'Ne kadar çirkin ve ayıp'

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'nın askerliği gündemden düşmüyor. Tezkere aldığı gün Selin Ciğerci'nin 4 araçla koşlaya geldiği iddiası sonrası ikili ayrı ayrı açıklama yaptı. Selin Ciğerci'den dolayı Gökhan Çıra'nın ayrıcalıklı görüldüğü iddiaları yalanlandı.

Gökhan Çıra bir ay boyunca ailesiyle görüştürülmediğini söylerken Selin Ciğerci ise iddialar sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Gerçekten daha nasıl iftira atacaklar bilmiyorum bir de abisi astsubay ne kadar üzüldü abisi, annesi ve babası. Yok ayrıcalık yapıldı arabalarla içeri girdiler ne kadar çirkin ne kadar yanlış ayıp. Ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bizim adresimiz evimiz her şeyimiz belli varsa bizim yanlışımız kapımızı çalarlar. Biz ülkemizi çok seviyoruz."

Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere yolladı,sosyal medya sallandı!
İlgili Haber
Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere yolladı,sosyal medya sallandı!
Selin Ciğerci çenesini eritti! Son görüntüsü olay oldu...
İlgili Haber
Selin Ciğerci çenesini eritti! Son görüntüsü olay oldu...
Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Olay yanıt...
İlgili Haber
Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Olay yanıt...
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi...
İlgili Haber
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ikinci kez evleniyor! Doğum gününde evlilik teklifi...

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Naz Elmas ve Erol Özmandıracı boşanıyor! Ayrılık kararı alıp tatile gitti...

Naz Elmas ve Erol Özmandıracı boşanıyor! Ayrılık kararı alıp tatile gitti...

Selin Ciğerci de sitem etti! 'Ne kadar çirkin ve ayıp'

Selin Ciğerci de sitem etti! 'Ne kadar çirkin ve ayıp'

Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu! Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı!

Mine Tugay’ın eski fotoğrafı olay oldu! Takipçileriyle eski fotoğrafını paylaştı!

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu! 'Kırılganım ama heyecanlıyım'

Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey ameliyat oldu! 'Kırılganım ama heyecanlıyım'

Sıradaki Haber