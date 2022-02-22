• 22 Şubat 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:
Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Olay yanıt...
Gökhan Çıra ile evlenip boşandıktan sonra ilişkiye yeni bir şans veren Selin Ciğerci son dönemde iddialı tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. 13 kilo verdikten sonra iddialı paylaşımlar yapan Ciğerci, Cansu Canan Özgen’in programına katıldı. "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusu sorulan Ciğerci bomba bir yanıt verdi.
• 22 Şubat 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişki ve lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'ye hayranlarından beğeni yağıyor.
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Bazı takipçileri ise Selin Ciğerci'ye "İzzet'ten izin aldın mı?" diye sordu. Ciğerci bu soruya "İsterse çıplak çıksınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ı ima ederek "En son izin vermişti" dedi.
Selin Ciğerci'nin tarzını çok beğenenler olduğu gibi "Sen de mi külot modasına uydun" diyerek eleştirenler de vardı.