Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSelin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Olay yanıt...
HaberlerMagazin Haberleri Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Olay yanıt...
• 22 Şubat 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:

Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Olay yanıt...

Gökhan Çıra ile evlenip boşandıktan sonra ilişkiye yeni bir şans veren Selin Ciğerci son dönemde iddialı tarzı ve fit vücuduyla dikkat çekiyor. 13 kilo verdikten sonra iddialı paylaşımlar yapan Ciğerci, Cansu Canan Özgen’in programına katıldı. "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" sorusu sorulan Ciğerci bomba bir yanıt verdi.

• 22 Şubat 2022 - 10:40 • Son Güncelleme:
1Selin Ciğerciye Erkekler sizi neden tercih ediyor diye soruldu Olay yanıt...
ABONE OL

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ilişki ve lüks yaşantısıyla gündemden düşmüyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüşen Selin Ciğerci spor ve diyetle 13 kilo verdi. Yeni imajıyla ve tarzıyla dikkat çeken Selin Ciğerci'ye hayranlarından beğeni yağıyor.

2Selin Ciğerciye Erkekler sizi neden tercih ediyor diye soruldu Olay yanıt...

Selin Ciğerci son olarak Cansu Canan Özgen’in 40 sorusuna yanıt verdi. Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu. Ciğerci fragmanda bu soruya şu yanıtı verdi:

3Selin Ciğerciye Erkekler sizi neden tercih ediyor diye soruldu Olay yanıt...

"Böyle burada ceketli oturduğuma bakma, evde her yerim ayrı oynar."

4Selin Ciğerciye Erkekler sizi neden tercih ediyor diye soruldu Olay yanıt...

Son dönemde verdiği kilolarla ve yeni saç rengiyle dikkat çeken Selin Ciğerci iddialı tarzıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Eski eşi Gökhan Çıra ile barışıp yeniden aşk yaşamaya başlayan Selin Ciğerci evlilik sorularına "Evlenirsem gizli olacak" yanıtını verdi.

5Selin Ciğerciye Erkekler sizi neden tercih ediyor diye soruldu Olay yanıt...

13 kilo veren Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde transparan pantolonuyla dikkat çekti.

6Selin Ciğerciye Erkekler sizi neden tercih ediyor diye soruldu Olay yanıt...

Selin Ciğerci trasparan pantolonuyla verdiği pozları paylaşınca takipçilerinden "Gökhan nasıl izin verdi kız" yorumları yağdı. Gökhan Çıra ise sevgilisine "Sen benim misin bu ne güzellik ya" yorumunu yazdı.

7Selin Ciğerciye Erkekler sizi neden tercih ediyor diye soruldu Olay yanıt...

Bazı takipçileri ise Selin Ciğerci'ye "İzzet'ten izin aldın mı?" diye sordu. Ciğerci bu soruya "İsterse çıplak çıksınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ı ima ederek "En son izin vermişti" dedi.

Selin Ciğerci'nin tarzını çok beğenenler olduğu gibi "Sen de mi külot modasına uydun" diyerek eleştirenler de vardı.

8Selin Ciğerciye Erkekler sizi neden tercih ediyor diye soruldu Olay yanıt...

Sosyal medya hesabında 4,4 milyon takipçisi olan Selin Ciğerci'nin paylaşımlarına kısa sürede beğeni ve yorum yağıyor.

9Selin Ciğerciye Erkekler sizi neden tercih ediyor diye soruldu Olay yanıt...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Keremcem'den hararetli konuşma! "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz!"

Keremcem'den hararetli konuşma! "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz!"

Merve Dizdar'ın kahkahaları sokakta yankılandı! Gizemli arkadaşıyla...

Merve Dizdar'ın kahkahaları sokakta yankılandı! Gizemli arkadaşıyla...

Simge Sağın yine çok iddialı! Sosyal medyayı salladı...

Simge Sağın yine çok iddialı! Sosyal medyayı salladı...

Bella Hadid podyum öncesi paylaştı! Dikkat çeken tasarım...

Bella Hadid podyum öncesi paylaştı! Dikkat çeken tasarım...