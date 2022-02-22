Selin Ciğerci'ye "Erkekler sizi neden tercih ediyor?" diye soruldu! Olay yanıt...

Bazı takipçileri ise Selin Ciğerci'ye "İzzet'ten izin aldın mı?" diye sordu. Ciğerci bu soruya "İsterse çıplak çıksınlar" diyen İzzet Yıldızhan'ı ima ederek "En son izin vermişti" dedi.



Selin Ciğerci'nin tarzını çok beğenenler olduğu gibi "Sen de mi külot modasına uydun" diyerek eleştirenler de vardı.