Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere yolladı,sosyal medya sallandı!

Selin Ciğerci 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanıp daha sonra ise eski kocasına yeniden dönmüştü. Hem özel hayatı hem de lüks yaşantısıyla gündeme gelen Selin Ciğerci yeniden evlenmeyi düşündüğü Gökhan Çıra'yı askere uğurladı.