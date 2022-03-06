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MagazinSelin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere yolladı,sosyal medya sallandı!
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• 06 Mart 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:

Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere yolladı,sosyal medya sallandı!

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı askere uğurladı,sosyal medya sallandı. 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra çifti 2021'de boşanmış kısa bir süre sonra ise yeniden barışmıştı. Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye ikinci kez evlilik teklifi etmişti. İlişkileriyle gündeme gelen ikilinin gündeminde askerlik vardı. Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere gönderdi. Sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı.

• 06 Mart 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
1Selin Ciğerci Gökhan Çırayı askere yolladı,sosyal medya sallandı
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Selin Ciğerci 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanıp daha sonra ise eski kocasına yeniden dönmüştü. Hem özel hayatı hem de lüks yaşantısıyla gündeme gelen Selin Ciğerci yeniden evlenmeyi düşündüğü Gökhan Çıra'yı askere uğurladı.

2Selin Ciğerci Gökhan Çırayı askere yolladı,sosyal medya sallandı

Selin Ciğerci Mamak'ta askerlik yapacak Gökhan Çıra için "Kalbimi Mamak'a bırakıp döneceğim İstanbul'a ama çok gurur verici bir duygu insanın sevgilisini vatani göreve teslim etmesi" dedi.

3Selin Ciğerci Gökhan Çırayı askere yolladı,sosyal medya sallandı

1 ay askerlik yapacak olan Gökhan Çıra üst üste fotoğraflar paylaşınca tepki çekti.

4Selin Ciğerci Gökhan Çırayı askere yolladı,sosyal medya sallandı

Gökhan Çıra'nın paylaşımlarına "Gören de 18 ay Yüksekova'ya gidiyor sanır" yorumlarında bulundu.

5Selin Ciğerci Gökhan Çırayı askere yolladı,sosyal medya sallandı

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