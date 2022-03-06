• 06 Mart 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere yolladı,sosyal medya sallandı!
Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'yı askere uğurladı,sosyal medya sallandı. 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci, Gökhan Çıra çifti 2021'de boşanmış kısa bir süre sonra ise yeniden barışmıştı. Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'ye ikinci kez evlilik teklifi etmişti. İlişkileriyle gündeme gelen ikilinin gündeminde askerlik vardı. Selin Ciğerci Gökhan Çıra'yı askere gönderdi. Sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı.
• 06 Mart 2022 - 12:13 • Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci 2019 yılında hayatını birleştirdiği eski futbolcu Gökhan Çıra ile anlaşmalı olarak boşanıp daha sonra ise eski kocasına yeniden dönmüştü. Hem özel hayatı hem de lüks yaşantısıyla gündeme gelen Selin Ciğerci yeniden evlenmeyi düşündüğü Gökhan Çıra'yı askere uğurladı.