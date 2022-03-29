Saba Tümer: İlk aşkım 30 yıl sonra aradı!

Ekranlardan bir süredir uzak kaldığını belirten Saba Tümer, “Eğlenceli bir tarzım olduğu için dramalarda oynayamam. Televizyonda izlenen içeriklerin eğlenceli olması gerektiğine inanıyorum. Sit-com teklifi gelirse seve seve kabul ederim” dedi.

"PROGRAMLARIMA GELMEYEN YABANCI ÜNLÜ KALMADI"



'Bayan Kahkaha' olarak tanınan ünlü sunucu, "En sevdiği program hangisiydi?" sorusuna, “Yaptığım bütün programların hepsini çok sevdim. Programlarıma gelmeyen yabancı ünlü kalmadı. Jennifer Lopez’den Cameron Diaz’a kadar kimler kimler geldi. İşimi severek yaptığım için hep başarılı oldum" yanıtını verdi.

"HALA MI BENİ DÜŞÜNÜYOR ACABA?"



En son şaşırdığı olayı anlatırken aşk hayatından bahseden Tümer, “İlk aşkım gecenin bir yarısında aradı. Gecenin 12’sinde bir baktım telefonumda adı yazıyor. Bir şey oldu zannettim. 30 yıl sonra aramasına çok şaşırdım. 'Hala mı beni düşünüyor acaba?' diye düşündüm” dedi.

"GÜLDÜM AMA SİNİR GÜLÜŞÜYDÜ"



"Televizyonda başından geçen en talihsiz ama komik olay ne?" sorusunu is sempatik sunucu, "Harika Avcı’yla yaptığımız yayın diyebilirim. Harika birdenbire 'Çişim geldi' dedi. Canlı yayında olunca panik yapıyorsunuz. Orada güldüm ama o sinir gülüşüydü. Programı nasıl toparlayacağımı düşünüyordum" şeklinde cevapladı.

"CANLI YAYINDA AŞK- MEMNU İZLEDİM"



Bir diğer anısının Aşk-ı Memnu dizisiyle ilgili olduğunu söyleyen Saba Tümer, "Aşk-ı Memnu’nun son bölümünün olduğu gün canlı yayında monitörden diziyi açtırdım. Kulaklığa ise dizinin sesini verdirdim. Hem programda konuğu dinledim, hem soru sordum, bir yandan da dizinin son bölümünü izledim. Bütün reji ekibi şok olmuştu. Çok keyifli bir programdı" ifadelerini kullandı.

"KAHKAHAMIN ŞİFA DAĞITTIĞINA İNANIYORUM"



Ünlü sunucu, "Kahkaham insanları mutlu ediyor. Karşında biri gülünce sen de gülersin. Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum. Hayattayız, mutlu olmamız, gülmemiz lazım. Ona da vesile olduğum için çok mutluyum" açıklamasını yapmıştı.

İzmir’de başlayan şöhret yolculuğunun kendisini hiç değiştirmediğini dile getiren Tümer, "Tamamen kendin olmak. Doğal, içten ve samimi olmak. Bende suni bir şey yok. Yapamam zaten" demişti.