Özcan Deniz-Feyza Aktan davasında tanık dinlendi! 'Kızımın yüzünde darp izleri vardı'
2018 senesinde Feyza Aktan ile hayatını birleştiren Özcan Deniz, Feyza Aktan ile 2019 senesinde boşandı. Boşanmanın ardından Özcan Deniz'in Feyza Aktan'ı darp ettiği gerekçesiyle ‘yaralama’ suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. Şarkıcı Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı darp ettiği iddiasıyla 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada, Aktan’ın annesi tanık olarak dinlendi. Anne Fatma Damarcan, ailecek gittikleri tatilde Özcan Deniz’in kızı Feyza Aktan’ı darp ettiğini söyleyerek, “Olay anını görmedim. Kızımı gördüğümde yüzünde darp izleri vardı” dedi.
İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Özcan Deniz ve Feyza Aktan katılmadı. Tarafları avukatlarının temsil ettiği duruşmada Feyza Aktan’ın annesi ve Özcan Deniz’in arkadaşı tanık olarak dinlendi.
"KIZIMIN YÜZÜNDE DARP İZLERİ VARDI"
Dönmek üzere çantaları hazırladığını ve arabaya indirdiği sırada evde gürültü geldiğini anlatan Damarcan, "Eve doğru gittim. Eve girdiğimde Özcan torunum kucağında dışarı çıkıyordu. Kızımın yanına çıktığımda kızım kendini banyoya kilitlemişti. Bir süre sonra kızım Feyza’yı ikna ettik. Banyodan çıktığında sürekli ağlıyordu. Sonra kendisiyle konuştuğumda Özcan’ın kendisini kapıya sıkıştırdığını ve kafasına vurarak darp ettiğini söyledi. Ben bu anları görmedim. Feyza’dan duydum” dedi. Kızının saçlarının dağınık olduğunu ve yüzünde darp izleri olduğunu söyleyen anne Fatma Damarcan, “Duyduğum sesler Özcan’ın bağırma ve tehdit sesleriydi. Feyza da çığlık atıyordu. Olaylardan sonra hep birlikte İstanbul’a döndük” şeklinde konuştu.