Özcan Deniz-Feyza Aktan davasında tanık dinlendi! 'Kızımın yüzünde darp izleri vardı'

"KIZIMIN YÜZÜNDE DARP İZLERİ VARDI"

Dönmek üzere çantaları hazırladığını ve arabaya indirdiği sırada evde gürültü geldiğini anlatan Damarcan, "Eve doğru gittim. Eve girdiğimde Özcan torunum kucağında dışarı çıkıyordu. Kızımın yanına çıktığımda kızım kendini banyoya kilitlemişti. Bir süre sonra kızım Feyza’yı ikna ettik. Banyodan çıktığında sürekli ağlıyordu. Sonra kendisiyle konuştuğumda Özcan’ın kendisini kapıya sıkıştırdığını ve kafasına vurarak darp ettiğini söyledi. Ben bu anları görmedim. Feyza’dan duydum” dedi. Kızının saçlarının dağınık olduğunu ve yüzünde darp izleri olduğunu söyleyen anne Fatma Damarcan, “Duyduğum sesler Özcan’ın bağırma ve tehdit sesleriydi. Feyza da çığlık atıyordu. Olaylardan sonra hep birlikte İstanbul’a döndük” şeklinde konuştu.