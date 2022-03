Öykü Karayel ve oğlu Roman'dan Can Bonomo'ya sürpriz!

'Kuzey Güney' dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Öykü Karayel ile 2018 yılından bu yana mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı Can Bonomo, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Roman'ı kucağına almış ve ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Eylül ayında oğlunun yüzünü göstererek kural bozan 34 yaşındaki Bonomo, son olarak eşi ve oğlunun kendisine yaptığı sürpriz ziyareti paylaştı.

"ARABADA GEZMEYİ ÇOK SEVİYOR"



Geçtiğimiz ay oğlu Roman'la Etiler'de görüntülenen Can Bonomo, muhabirlerle sohbet etmişti. Oğlunun gezmeyi çok sevdiğini söyleyen şarkıcı, "Arabada gezmeyi çok seviyor, daha güzel uyuyor" demişti.

EŞİ TEŞEKKÜR ETTİ, CAN AĞLADI



Öte yandan geçtiğimiz aylarda eşi Öykü Karayel ile GQ Türkiye Men of the Year 2021 ödül törenine katılan Can Bonomo, duygusal anlar yaşamıştı. Gecede, Karayel 'Yılın Kadını' ödülünü alırken, eşi Can Bonomo ise gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Güzel oyuncu, eşine; "Ben çok stresli bir insanımdır. Benim bütün stresimi, kahrımı çeken ve göğsünde yumuşatan sevgili eşime çok teşekkür ederim" sözleriyle teşekkür etmişti.

"BONOMO ÇETESİ"



Ünlü isim, geçtiğimiz aylarda eşi Öykü Karayel ve oğluyla bu pozunu, "Bonomo çetesi!" notuyla paylaşmıştı. Takipçileri Can Bonomo'nun gönderisine, "Bu kadar mı babaya benzer ya?" ve "Yine bir ana, bir babayı doğurmuş" şeklinde yorumlar yapmıştı.