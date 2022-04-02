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MagazinNurgül Yeşilçay'ın gururlu günü! Sosyal medya hesabından paylaştı
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Nurgül Yeşilçay'ın gururlu günü! Sosyal medya hesabından paylaştı

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay, Cem Özer'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Osman Nejat Özer'i sosyal medya hesabından paylaştı. Yeşilçay, 'Oğlumu Londra'da sahnede izledim, harikaydı. Josef K. oynadılar aslanlar gibi' notuyla dikkat çekti.

02.04.2022 - 12:59 |
Nurgül Yeşilçay'ın gururlu günü! Sosyal medya hesabından paylaştı

Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz günlerde yaşadığı trafik kazasıyla sevenlerini korkutmuştu.

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden olan Nurgül Yeşilçay bu defa Cem Özer'le olan evliliğinden dünyaya gelen 16 yaşındaki oğlu Osman Nejat Özer paylaşımıyla dikkat çekti.

Nurgül Yeşilçayın gururlu günü Sosyal medya hesabından paylaştı

Nurgül Yeşilçay, Londra'da sahne alan oğlunu paylaşarak, 'Oğlumu Londra'da sahnede izledim, harikaydı. Josef K. oynadılar aslanlar gibi' notunu düştü.

Nurgül Yeşilçayın gururlu günü Sosyal medya hesabından paylaştı

Oğluyla fotoğrafını paylaşmak isteyen Yeşilçay, Osman Nejat'ın poz vermemesi üzerine, "Çocuk fotoğraf çektirmeyi sevmiyor. Anasına çekmiş! Böylelikle 'çekmiş' fiilini iki şekilde kullanmış olduk değil mi?" diyerek espirili bir paylaşım daha yaptı.

Nurgül Yeşilçay'ın gururlu günü! Sosyal medya hesabından paylaştı
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