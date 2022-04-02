Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor! '1 Nisan şakası değil' diyerek ilan ettiler
CSKA Moskova'da forma giyen Milli yıldız Yusuf Yazıcı son dönemde gösterdiği performans ile büyük alkış alırken özel hayatında da yeni birlikteliğini ilan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden tescilli Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan ile fotoğrafını paylaşan Yusuf Yazıcı paylaşımına, '1 Nisan şakası değil' notunu düştü. Aynı paylaşım Cemrenaz Turhan'ın da sayfasında yer alıyor. İşte taze çiftin o pozu...
Geçtiğimiz sezon Lille'in elde ettiği şamiyonlukta Burak Yılmaz ile birlikte büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, Ocak transfer döneminde kiralık olarak CSKA Moskova'nın yolunu tuttu.
"CSKA'DA KALACAĞIM"
Yusuf Yazıcı, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yazıcı şu ifadeleri kullandı; Tüm takım arkadaşlarım bana karşı nazik ve çok iyi hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce CSKA'yı analiz ettik ve buraya transfer olmaya karar verdim. Transfer olduktan sonra da doğru bir karar aldığımı söyleyebilirim. Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olduğum için pişman değilim. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama sezon sonuna kadar CSKA'da kalacağım.
YAZICI AŞKINI İLAN ETTİ
Yusuf Yazıcı, sosyal medya platformu Instagram'da takipçileri ile bir fotoğraf paylaştı. Yıldız futbolcunun, Miss Turkey'de yarışan güzellerden Cemrenaz Turhan ile el ele olduğu fotoğraf binlerce beğeni aldı.
Yarışmaya katılma fikri nasıl oluştu?
Çocukluğumdan beri hep bir tavsiye vardı. Annem öğretmen, babam doktor. Bizim ailemizde akademik kariyer biraz önemli. O yüzden akademik hayatıma öncelik verdim. Lisans eğitimimin sonuna geldim ve neden olmasın dedim. Konunun buraya geleceğini açıkçası tahmin etmiyordum.