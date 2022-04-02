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MagazinYusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor! '1 Nisan şakası değil' diyerek ilan ettiler
HaberlerMagazin Haberleri Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor! '1 Nisan şakası değil' diyerek ilan ettiler
• 02 Nisan 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:

Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor! '1 Nisan şakası değil' diyerek ilan ettiler

CSKA Moskova'da forma giyen Milli yıldız Yusuf Yazıcı son dönemde gösterdiği performans ile büyük alkış alırken özel hayatında da yeni birlikteliğini ilan etti. Sosyal medya hesabı üzerinden tescilli Türkiye güzeli Cemrenaz Turhan ile fotoğrafını paylaşan Yusuf Yazıcı paylaşımına, '1 Nisan şakası değil' notunu düştü. Aynı paylaşım Cemrenaz Turhan'ın da sayfasında yer alıyor. İşte taze çiftin o pozu...

• 02 Nisan 2022 - 12:07 • Son Güncelleme:
1Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor 1 Nisan şakası değil diyerek ilan ettiler
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Geçtiğimiz sezon Lille'in elde ettiği şamiyonlukta Burak Yılmaz ile birlikte büyük pay sahibi olan Yusuf Yazıcı, Ocak transfer döneminde kiralık olarak CSKA Moskova'nın yolunu tuttu.

2Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor 1 Nisan şakası değil diyerek ilan ettiler

Kariyerinde büyük düşüş yaşayan milli yıldız CSKA Moskova'da küllerinden doğdu. Yazıcı özel hayatında da yeni bir aşka yelken açtı.

3Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor 1 Nisan şakası değil diyerek ilan ettiler

Rusya Premier Lig'e hızlı bir giriş yapan Yusuf Yazıcı, 4 maçta 6 gole imza atarken Rusya Kupası'nda da 2 asiste imza atarak CSKA Moskova kariyerine müthiş bir başlangıç yaptı.

4CSKADA KALACAĞIM

"CSKA'DA KALACAĞIM"

Yusuf Yazıcı, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yazıcı şu ifadeleri kullandı; Tüm takım arkadaşlarım bana karşı nazik ve çok iyi hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce CSKA'yı analiz ettik ve buraya transfer olmaya karar verdim. Transfer olduktan sonra da doğru bir karar aldığımı söyleyebilirim. Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olduğum için pişman değilim. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama sezon sonuna kadar CSKA'da kalacağım.

5SICAK KARŞILANDIM

"SICAK KARŞILANDIM"

Adaptasyon tamamen atmosfere bağlı. Burada çok sıcak karşılandım, bu yüzden takıma kolayca uyum sağladım. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

6YAZICI AŞKINI İLAN ETTİ

YAZICI AŞKINI İLAN ETTİ

Yusuf Yazıcı, sosyal medya platformu Instagram'da takipçileri ile bir fotoğraf paylaştı. Yıldız futbolcunun, Miss Turkey'de yarışan güzellerden Cemrenaz Turhan ile el ele olduğu fotoğraf binlerce beğeni aldı.

7Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor 1 Nisan şakası değil diyerek ilan ettiler

Milli oyuncu, Cemrenaz Turhan ile aşkını ilan eden fotoğrafın altına ise "1 Nisan şakası değil" notunu düşerek, kalp emojisi bıraktı.

8MISS TURKEYDE İKİNCİ OLDU

MISS TURKEY'DE İKİNCİ OLDU

23 yaşındaki güzel, Miss Turkey'de 2. olmasının üzerine 2021 yılında Miss Universe'e katılmaya hak kazandı ve Türkiye'yi Kainat Güzelleri arasında temsil etti.

9Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor 1 Nisan şakası değil diyerek ilan ettiler

Bahçeşehir Üniversitesi'nde İşletme Mühendisliği okuyan 1,82'lik Cemrehan Turhan, dördüncü sınıf öğrencisi.

10Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor 1 Nisan şakası değil diyerek ilan ettiler

Cemrenaz Turhan, Miss Turkey Universe seçildikten sonra açıklamalarda bulunmuştu.

11Birinciliğe bu kadar yaklaşmışken ikincilik bir hayal kırıklığı oluşturdu mu

Birinciliğe bu kadar yaklaşmışken ikincilik bir hayal kırıklığı oluşturdu mu?

Asla böyle düşünmedim. Aksine bence burada birinci, ikinci, üçüncü yok. Bizim aldığımız sıfatlar önemli. Benim için Miss Turkey Universe unvanını almak büyük bir gurur.

12Yarışmaya katılma fikri nasıl oluştu

Yarışmaya katılma fikri nasıl oluştu?

Çocukluğumdan beri hep bir tavsiye vardı. Annem öğretmen, babam doktor. Bizim ailemizde akademik kariyer biraz önemli. O yüzden akademik hayatıma öncelik verdim. Lisans eğitimimin sonuna geldim ve neden olmasın dedim. Konunun buraya geleceğini açıkçası tahmin etmiyordum.

13Daha önce modellik yaptın mı

Daha önce modellik yaptın mı?

Sektörde çok yeniyim. Hiç tecrübem olmadı. Ama voleybol oynuyorum, takım sporunun getirdiği bir şey de olabilir; sahnede paniklemiyorum. Aslında yapmam gereken meslek buymuş.

14Yarışma sonrası hayatında ne gibi değişimler oldu

Yarışma sonrası hayatında ne gibi değişimler oldu?

İliklerime kadar bunu hissediyorum. Çünkü dehşet bir yoğunluğun içine düştüm. Çok yabancı olduğum bir şey. Sürekli çekim, röportaj oluyor. Saç, makyaj yapılıyor. Normal hayatımda makyaj yapmak istemeyen bir insanım. Güzel bir deneyim oluyor.

15İşaret dilini biliyorsunuz. Bunu öğrenmenizin özel bir sebebi var mı

İşaret dilini biliyorsunuz. Bunu öğrenmenizin özel bir sebebi var mı?

İşaret dili konuşmayı üniversitede öğrendim. Okulda bir arkadaşım seçmeli ders olarak almıştı ve çok memnundu. Biz de alalım dedik. Üniversitede severek çalıştığım tek dersimdi diyebilirim.

16Oyunculuk gibi hayalleriniz var mı

Oyunculuk gibi hayalleriniz var mı?

Neden olmasın... Kariyer hedeflerimde kendi mesleğimi yapmak da var. Hayatın getirdiği şeyleri yaşamak istiyorum biraz. Beni Cansu Dere’ye benzetiyorlar. Bir fotoğrafımda ben de çok benzettim.

17Ülkemizi İsrail’de düzenlenecek Miss Universe’te temsil edeceksin. Heyecanlı mısın

Ülkemizi İsrail’de düzenlenecek Miss Universe’te temsil edeceksin. Heyecanlı mısın?

Miss Turkey sürecinde bu kadar heyecanlı değildim. Şu anda gerçekten İsrail dedikçe kalbim kıpır kıpır oluyor. İnşallah en iyi şekilde temsil edeceğim. Başaracağıma inanıyorum.

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Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor! '1 Nisan şakası değil' diyerek ilan ettiler

Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor! '1 Nisan şakası değil' diyerek ilan ettiler