Yusuf Yazıcı, Cemrenaz Turhan ile aşk yaşıyor! '1 Nisan şakası değil' diyerek ilan ettiler

"CSKA'DA KALACAĞIM"

Yusuf Yazıcı, geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yazıcı şu ifadeleri kullandı; Tüm takım arkadaşlarım bana karşı nazik ve çok iyi hepsine çok teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce CSKA'yı analiz ettik ve buraya transfer olmaya karar verdim. Transfer olduktan sonra da doğru bir karar aldığımı söyleyebilirim. Buraya gelmemde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olduğum için pişman değilim. Gelecek ne getirir bilmiyorum ama sezon sonuna kadar CSKA'da kalacağım.