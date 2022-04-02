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MagazinŞahan Gökbakar'ın erik isyanı! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı'
HaberlerMagazin Haberleri Şahan Gökbakar'ın erik isyanı! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı'
• 02 Nisan 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:

Şahan Gökbakar'ın erik isyanı! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı'

Sosyal medya paylaşımları ve filmleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına esprili bir dille tepki gösterdi.

• 02 Nisan 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
1Şahan Gökbakarın erik isyanı Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, erik fiyatlarına tepki gösterdi.

2Şahan Gökbakarın erik isyanı Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı

Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına tepki gösterirken esprili bir dil kullandı.

3Şahan Gökbakarın erik isyanı Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı

Twitter'da yaptığı paylaşımda "Bu ne yaaaa! 690 TL. Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı ama hatırlıyorum, 9 yaşında Ankara Tunalıhilmi'de Manav&Market Kemal vardı.

4Şahan Gökbakarın erik isyanı Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı

Şimdi cafe oldu. Oradan alırdık bu eriklerden. Kiloluk kese kağıtlarını doldururduk, taşar dökülürdü. Bu hale mi geldi erik." ifadelerini kullanan Gökbakar sosyal medyada gündem oldu.

5RECEP İVEDİK 7 GELİYOR

RECEP İVEDİK 7 GELİYOR

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Recep İvedik serisinin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurmuştu. Film, serinin 7. filmi olacak. Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Geliyor Gelmekte Olan... Recep is coming"

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Şahan Gökbakar'ın erik isyanı! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı'

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