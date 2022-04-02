• 02 Nisan 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
Şahan Gökbakar'ın erik isyanı! 'Biz çocukken buzdolabı yoktu, at arabası vardı'
Sosyal medya paylaşımları ve filmleriyle geniş kitlelerin beğenisini kazanan oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda erik fiyatlarına esprili bir dille tepki gösterdi.
• 02 Nisan 2022 - 12:50 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla geniş kitlelerin beğenisini kazanan ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, erik fiyatlarına tepki gösterdi.
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RECEP İVEDİK 7 GELİYOR
Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Recep İvedik serisinin yeni filminin senaryosunu yazmaya başladığını duyurmuştu. Film, serinin 7. filmi olacak. Gökbakar, Instagram hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Geliyor Gelmekte Olan... Recep is coming"