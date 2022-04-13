Nilüfer: Pop geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez

Babası Cemil Bey'in piyano çalıp, annesi Lütfiye Hanım'ın Türk sanat müziği şarkıları söylediği bir evde müzikle iç içe çocukluk geçiren Nilüfer, 1972 yılında 'Kalbim Bir Pusula' adlı ilk 45'liğini yayımlarken, 1973'te 'Dünya Dönüyor' 45'liği ile çıkış yakaladı.

90'ların sonuna kadar usta müzisyen Kayahan ile birlikte çalışan ve 50 yıllık kariyerinde birçok hit şarkıya imza atan Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından Nilüfer, 2000 yılında evlat edindiği Ayşe Nazlı ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı.

"ESKİ ŞARKILARIN MODASI HİÇBİR ZAMAN GEÇMEZ"



Altın Plak ve Altın Kelebek gibi birçok önemli ödülün sahibi olan usta sanatçı, "O unutulmayan şarkılar artık günümüzde neden yok?" sorusuna, "Bütün dünyada müzik anlayışı ve zevki değişti. Sonucunda bu Türkiye'yi de etkiledi. Rap ağırlıklı oldu. Bu tarz öne çıktı. Eski şarkılar güzeldir, onların modası hiçbir zaman geçmeyecek. Son yıllarda pop müzik geride kaldı ama hiçbir zaman bitmez" yanıtını verdi.

Tarzını değiştirmeyi ya da şimdilik rap söylemeyi düşünmediğini sözlerine ekleyen Nilüfer, "Mayıs ayında çıkacak bir albüm yaptım. Bu projede biraz farklı Nilüfer görecekler bazı şarkılarda" şeklinde konuştu.

"TOPLU TAŞIMAYI KULLANMIYORUM"



'Sevince' şarkısıyla Türkiye'yi Paris'te gerçekleşen 1978 Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil eden 66 yaşındaki sanatçı, Ajda Pekkan'ın, "Marmaray'a hiç binmedim" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Ben de binmedim, ne yalan söyleyeyim? Toplu taşımayı pek kullanamıyorum" ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesine röportaj veren Ajda Pekkan, ünlü olmanın çok büyük bir sorumluluk olduğunu dile getirmiş, "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Mesela Kapalıçarşı'yı, Tahtakale'yı, Perşembe Pazarı'nı veya Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum. İçimde ukdedir bu. Metroya da metrobüse de hiç binmedim. Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor" demişti.