Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer: Neriman karakteri hayatımda dönüm noktası oldu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, Haberler.com'un YouTube kanalında Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Genç oyuncu, ailesinden, sette yaşadıklarından ve başrol oyuncularıyla ilişkilerini anlattı. İşte o röportaj...

Gizem Katmer "Küçüklükten beri oyuncu olmak istiyordum. Ortaokulda tiyatroları izleyince yapmak istediğim buymuş dedim. Aşırı istikrarlıydım. Ben oyuncu olmak istiyordum. İnsanlar zor bir hayat sıyrılmak çok zor denildi ,tiyatro yaparak geçinemezsin gibi korkuttular ama inat ettim ve Hayır ben bunu yapacağım dedim."

Masumlar Apartmanı'na seçilme sürecin nasıl oldu?

-İnsanlar hikaye olduğunu sanıyorlar ama audition geldi ve o sırada karantinada vardı. Evde kız arkadaşlarımla çekip gönderdik, sonra oyunu beğendiler. Hoca ile görüşmeye gitti. Bu hayal gibi bir projeydi. Çağrı hoca, hikaye, TRT olması, yapım şirketi, oyuncu kadrosu. Çok istedim ve oldu. Standart bir oyuncu seçme süreci. İlk sahnem Ezgi'leydi. Çok heyecanlandım. Ben sinema filminde oynadım ama çok küçük bir prodüksiyondu. İlk işim bu bir şans. Utandırır mıyım? diye düşündüm.

Neriman Karakteri ne ifade ediyor?

-Bir oyuncu için zor bir karakter. İçine kapanık, önce benim anlamam lazım. Hayatımla ilgili dönüm noktasına sebebiyet vermiş bir karakter olduğu için benim için çok özel. Hem şansım, hem sınavım, hem düşündüğümde çok seviyorum. Onu anlayabilmek daha sonra hayatıma giren bir sürü insanı anlamama sebep oldu. Zor bir ailede. Kendini tanıma ve tanıtma dönemini işliyorum.

Neriman psikolojini etkiledi mi?



-Bence rolden çıkamamak profesyonel değil. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum.

Partnerin Emir Özden ile nasıl anlaşıyorsunuz?

-Çok iyi anlaşıyoruz. Artık arkadaş olduk. Proje bittiğinde de görüşüyor olacağız. Set dışında da vakit geçiriyoruz. Arkadaşız ve ilk partnerinle bu kadar yakın arkadaş olmak şans. Sahn önündeki performansını da çok seviyoruz. Çok mutluyum onunla karşılaştığımız için.

Ezgi Mola ile çalışmak nasıl?

-Muhteşem bir insan. İnsan olarak çok özel, etrafındaki herkesin hayatına o kadar güzel dokunuyor ki. Ben şaşırıyorum. Nasıl bu kadar açık gönüllü olabiliyor. İnanılmaz zeki ve komik. Gözlerinden okuyorsunuz o zeka pırıltısını. İyi ki bu iş olmuş ve Tüm Türkiye ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu gördü. O sahip olduğu güzel şeyleri sakınmıyor. Akıl veriyor, tavsiye veriyor. Sabah'a kadar izlerim onu.

Peki Merve Dizdar?

Onun için de çok mutluyum. Tiyatro camiasında insanlar tanıyor. Oralardan zaten biliyordum. İnanılmaz yetenekli. Aynı şeyler Merve için de geçerli. Merve; daha özenli ve dikkatli. Aşırı gülüyoruz, iyi yürekli bir insan. Güzel bir ekiple çalışıyorum...

Birkan Sokullu ile çalışmak nasıl?

-Birkan ile daha az vakit geçiriyoruz ama 'hayattan nasıl zevk alınır?' sorusunun cevabını onu gözlemlerken buluyorum. Çok mutlu biri. Aynı zamanda da benim ön yargılarım vardı, yakışıklı insanlarda. Bütün ön yargılarımı yıktı. Ne kadar yetenekli ve çalışkan bir insan olduğunu anladım.

Çekerken en zorlandığın sahne?

- Bizim dramatik aksiyonu yüksek bir iş olduğu için sahneler hep zordu. Ama bu sezondan örnek vermek gerekirse ilk bölümde Han ile olan o havuza atladığım sahne zorlayıcıydı. Çok dramatikti. Abiniz hem eşini hem çocuğunu kaybetmiş ve bambaşka bir yerde kafa olarak ev perişan ve aklı başında sadece siz kalmışsınız. Onu parti havasında görmek, havuza girip çıkmak da zor, hava soğuk ve rüzgarlı. Başka bir duyguyu yansıtmanız gerek. Bu sezon için beni zorlayan sahne oydu.

Masumlar Apartmanı'nın size kattığı şeyler neler?

-Hayatım değişti. Uğruna emek verdiğim işi yapıyorum, geleceğe dair umudum var. İnsanın sevdiği işi yapıyor olması müthiş bir özgürlük, daha mutluyum. Çok şey öğrendim. Kamera önüyle ilgili, dizi setleriyle ilgili oyunculukla ilgili. Bir sürü güzel şey kattı bana.

Masumlar Apartmanı'nda insanlar diziyle ilgili neyi merak ediyor? Bize daha önce söylenmemiş bir bilgiyi söyler misin?

- Gerçek hayattaki Safiye ve Gülben'in diziyi izlediğini biliyorum. İzlediklerini ve memnun olduklarını söylemişti Gülseren Hoca. Ve şuan iyiler. Canlandırdığımız kişiler sağlığına kavuşmuş. Bu hikayede bir umut var.