İlham Gencer 30 dakika taksi bekledi! Yardımına gazeteciler koştu: 'Taksiciler beni almıyor'

İlham Gencer, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan müzisyen, son dönemde sanat dünyasında yaşanan tartışmalar hakkında konuştu.

"ÖNCE İŞLERİNİ YAPSINLAR"



99 yaşındaki şarkıcı, "Şarkıcılar önce şarkıcılıklarını bilsinler. Kılık kıyafet müziğin dışında bir şey. Herkes sanatını müziğini düzgün yapsın. Önüne gelene 'sanatçı' demeyin; ben de sanatçı değilim, şarkıcıyım. Bazı kişileri görüyorum, dizilerde sadece beş dakika görünmüş, 'Ben oyuncuyum' diyor. Böyle oyuncu olmaz, onlar oyuncu değil. Ben 99 yaşındayım, hâlâ her gün sahne alıyorum. İşlerini yapsınlar önce" dedi.

"ANLATACAK ÇOK HİKAYEM VAR"



Gencer, Kuruçeşme'de yaklaşık 30 dakika taksi bekledi. Yakın mesafe nedeniyle taksicilerin almadığı söyleyen müzisyeni, basın mensupları evine bıraktı.

Caz müziğinin ünlü ismi, “Evim çok yokuşta kalıyor, bazen yürüyemiyorum. Yakın olduğu için de taksiciler beni arabaya almıyor. Beni eve bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Lütfen gelin evime çay içelim, size anlatacak çok hikayem var" ifadelerini kullandı.

UZUN YAŞAMIN SIRRINI PAYLAŞTI



Geçtiğimiz ay Nişantaşı'nda piyano başında poz veren usta müzisyen, sağlıklı ve uzun yaşamasını yıllardır oruç tutmasına ve spora borçlu olduğunu söylemişti.

Günde sadece bir kez yemek yediğini ve sabah kalkar kalkmaz bir saat spor yaptığını anlatan Gencer, "Uyanır uyanmaz gerinir ve yatakta yarım saat jimnastik yaparım, yarım saat de ayakta kültür fizik yaparım. İki sene önce yarım saat yapardım, şimdi bir saat yapıyorum. Tansiyonum yıllardır 12-8 çıkar. Sporun büyük faydasını gördüm, yazın yüzerim" demişti.

"70 YILDIR ORUÇ TUTUYORUM"



Başarılı müzik adamı, "Az yemek yerim çünkü 70 yıldır oruç tutuyorum. Günde bir kez yerim, 12 ay oruçluymuşum gibi sabah kahvaltı yapmam. Günde bir öğün yiyorum, sonra da meyve yerim. Bunun da sağlığıma faydası var. Bu mideye yazık değil mi?" şeklinde konuşmuştu.