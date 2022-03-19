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Kenan İmirzalıoğlu yeni dizi projesi ile ekranlara mı dönüyor? Son noktayı koydu

İkinci kez baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'deydi. Yeni bir dizi projesiyle ekranlara döneceği yönünde hakkında haberler çıkan İmirzalıoğlu, konuya son noktayı koydu.

19.03.2022 - 10:27 |
Kenan İmirzalıoğlu yeni dizi projesi ile ekranlara mı dönüyor? Son noktayı koydu

2016 senesinde Cunda Adası'nda nikah masasına oturan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, geçtiğimiz yıl kızlarını kucaklarına almıştı. İlk kez bebek heyecanı yaşayan çift, çocuklarına 'Lalin' adını vermişti.

Bebeklerinin doğumunun ardından yaşamlarının büyük kısmını Marmaris'te geçirmeye başlayan ve geçtiğimiz gün "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız" diyen oyuncu çiftten müjdeli haber geldi. Anneliğin tadını çıkaran 34 yaşındaki Sinem Kobal şimdilerde 6,5 aylık hamile.

BEBEĞİN İSMİNİ KİM KOYACAK?

Kobal, "İkinci defa anne olmaya hazır mısınız?" sorusuna, "Sabırsızlıkla bekliyorum, mutluyum" cevabını vermişti. Bebeğin ismini kimin koyacağı konusunu yanıtlamaktan kaçınan ve gülümseyen oyuncu, "Daha hiç düşünmedik, teşekkür ederim" demişti.

HABERLERİ YALANLADI

İkinci kez baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'deydi. Yalnız başına öğle yemeği yedikten sonra yola koyulan başarılı oyuncu, dijital platformda yayınlanacak 'Gri' dizisiyle setlere dönüyor' haberini yalanlayarak, ''Yok öyle bir şey arkadaşlar, bir projeye başladığım yok" dedi.

Yeni doğacak çocuklarıyla ilgili gelen soruyu da geçiştiren İmirzalıoğlu, ''İsim konusu belli olmadı arkadaşlar, benden bugünlük bu kadar'' diyerek gözlerden uzaklaştı.

"ANNE-BABA OLMAK DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEYİ"

Ünlü çift, birkaç hafta önce de verdikleri röportajda; anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahsetmiş ve "Anne ve baba olmak bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi, Allah herkese nasip etsin inşallah" demişti.

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Kenan İmirzalıoğlu yeni dizi projesi ile ekranlara mı dönüyor? Son noktayı koydu

Kenan İmirzalıoğlu yeni dizi projesi ile ekranlara mı dönüyor? Son noktayı koydu

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