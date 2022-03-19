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MagazinSurvivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 18 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 18 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
• 19 Mart 2022 - 01:05 • Son Güncelleme:

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? 18 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor All Star hangi kim gitti, elendi? Survivor All Star'da 18 Mart 2022 Cumartesi akşamı birinci gitme adayı belli oldu. TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışması Survivor 2022 All Star'da gönüllüler ile ünlüler bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadele sonunda kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor’da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 13 Mart 2022 Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? İşte Survivor'a dair son dakika gelişmeleri...

• 19 Mart 2022 - 01:05 • Son Güncelleme:
1Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 18 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...
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Survivor 2022 All Star yeni bölümüyle ekranlara geldi. İlgiyle izlenen yarışma Survivor'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı bu akşam dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım 2-1 lik skorla Gönüllüler oldu.

3Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 18 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Gönüllüler en iyiler mücadelesinde Ünlüler'i 3-0 yendi ve dokunulmazlığı kazandı.

4SURVİVOR KİM ELENDİ

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Geçen haftanın eleme adayları Mert ve Barış'ın ardından üçüncü ve dördüncü isim Evrim ile Berna olmuştu. Son eleme adayı da Parviz'in seçimi ile Adem olmuştu.

5Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 18 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Acun Ilıcalı, en az SMS sıralaması oyuna sahip olarak Survivor'a veda eden ismi açıkladı. Yapılan oylama sonucu adaya veda eden en son isim Berna olmuştu.

6SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ada konseyinde Ünlüler eleme adayı için isim yazdı.

7Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 18 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Yapılan oylama sonucunda eleme adayı Mert çıktı.

8Survivor eleme adayı kim oldu Survivor All Star hangi kim gitti, elendi 18 Mart 2022 Survivor eleme adayı kim...

Verilen puanlar şöyle: Mert : 7 Barış : 1.. Buna göre Mert haftanın ilk eleme adayı oldu.

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