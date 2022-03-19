• 19 Mart 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:
Lottie Moss'tan şok eden ilişki itirafı! Ücretli takipçileri ile paylaştı, bir pop yıldızı ile...
İngiliz model Lottie Moss, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Moss, ücretli takipçileri için 60 dakikalık bir video çekerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üstsüz video paylaşan Lottie Moss bombayı patlattı ve bir pop yıldızı ile üçlü ilişkiye girdiğini itiraf etti.
• 19 Mart 2022 - 10:18 • Son Güncelleme:
1
Dünyaca ünlü model Kate Moss'un üvey kardeşi ve meslektaşı Lottie Moss, yaptığı cesur paylaşımlar ve itiraflarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.
3
4